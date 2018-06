Na Ludvíkovu vernisáž dorazil Gott i Pomeje. Oba bez manželek

"Iveta chce mít klid, společnost ji stále neláká. Už 14. srpna ale bude mít první vystoupení v Bratislavě, Slováci ji milují. Jinak čeká na nové písničky, které jí skládá Michal David. Má ale mezitím co dělat, rozhodli jsme se přestavět dům v Uhříněvsi a udělat v něm velké úpravy," prozrazuje Pomeje plány své ženy Ivety Bartošové.

Karel Gott měl pro nepřítomnost své manželky Ivany také odůvodnění. Ivana Gottová moderuje první týden V.I.P. zprávy na Primě a protože se ke své nové roli staví velmi zodpovědně, nechce se rozptylovat společenskými akcemi. Nehledě na to, že nikdy nebyla jejich velkým příznivcem.

Její manžel Karel Gott bude teď nějaký čas stálým hostem luxusní pražské restaurace, i když spíše prostřednictvím své podobizny. Fotografie téměř v životní velikosti, jejímž autorem je Jakub Ludvík, uvítá každého hned při vstupu. Gott se s Ludvíkem zná už dlouho, poprvé spolu fotili asi před čtyřmi lety.

"Potkali jsme se u Miroslava Donutila v pořadu Na kus řeči. To je tři nebo čtyři roky zpátky a tam jsme spolu také poprvé fotili," přemítá Ludvík. "No, já bych přidal," oponuje mu Gott. "A já bych nepřidával, nechme to tak," utíká diplomaticky od diskuse fotograf.

Gott jeho práci obdivuje a přirovnává ho k fotografovi - malíři. "Už jsem toho nafotografoval hodně a správná fotka, to je otázka pohledu, kompozice, okamžiku... Jakub ví, jak nasvítit a koho nasvítit, proto mě dělá vždycky tak jako trošku potmě," uzavírá se smíchem Gott.