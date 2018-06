Na lovu snů

"Přilétám na orbitální stanici, sleduji, jak se na Měsíci otvírají podzemní sila a startují nukleární rakety... Honí mě nějaká příšera, zpočátku je to Terminátor, později Vetřelec, v jedné fázi dokonce oživlý řízek, který se snažím ubít k smrti paličkou na maso."Jedenadvacetiletý Tomáš ani nemusí chodit do kina. Tohle všechno prožívá v noci ve vlastní posteli. Má štěstí, že patří k lidem, kterým se zdají sci-fi sny. Komu se zdá o tom, že znovu skládá maturitu nebo poletuje nad New Yorkem, může zalistovat ve snáři, aby si jen tak pro zábavu zjistil, co takový sen může znamenat. Přiblížit základy odborného výkladu snů a způsob jejich "lovu" čtenářům si dal v čerstvě vydané knize Jak rozumět snům (Jota 2001) za úkol psycholog Jiří Tyl. Podle něj je právě snění o mimozemšťanech, mezihvězdných letech a výletů do budoucnosti v poslední době stále častější. "Není to jen díky sci-fi filmům a literatuře," vysvětluje Jiří Tyl. "Jde o nejmodernější kategorii snů, jejichž vysvětlení v žádných tradičních snářích nenajdete, protože ty byly sestaveny dávno předtím, než vzlétl Gagarin." Je totiž možné, že tak jako se člověk v některých snech stále vrací k některým životním okamžikům, jiné sny skutečnost předbíhají a upozorňují, jak se v určitých okamžicích může celé lidstvo zachovat.Podle nedávného průzkumu se každý pátý člověk na světě hlásí k tomu, že dříve či později očekává setkání s mimozemšťany. Oponenti to zpochybnili s tím, že při anketě si zkrátka lidé zkrátka vybírali zajímavější odpověď. Ale jestliže se toto setkání objevuje i v jejich snech, tedy nevědomých procesech, nejde o žádnou pózu, ale opravdové očekávání. Starším lidem se v tomto směru zdají častějí úzkostné sny, protože se bojí ohrožení ze strany mimozemské civilizace. Dětem se zdává víc o sblížení s návštěvníky z kosmu. "To je logické," vysvětluje Jiří Tyl, "protože v představě mimozemšťanů, kteří nás chtějí zotročit a zničit, je silná dávka projekce naší vlastní panovačnosti a destruktivity. Jak vlastně moderní Evropané kolonizovali naši vlastní planetu? Vybíjeli, drancovali, ničili. A to se promítá i do snů. Velmi častá úzkost v kosmických snech pak plyne i z nedávných vědeckých poznatků: že vyhasnutí našeho Slunce je jisté a dohlédnutelné, byť vzdálené, a že možná srážka Země s tělesem, které by ohrozilo civilizaci a život na Zemi je sice nejisté, ale pravděpodobné, a možná i blízké."Okolo snů panuje spousta populárních domněnek. Některé pocházejí i od lékařů minulých dob. Třeba víra, že zdravé je sny vůbec nemít. Ve skutečnosti je to úplně naopak. Podle psychologa Tyla je náš mozek dokonce původně sněním utvořen. Poslední čtvrtina těhotenství, tedy nitroděložního vývoje, je významně věnována zejména růstu a organizaci mozkové tkáně. A v této době sníme nejvíce v životě - až 80 % doby. A také už sní rozdílně podle toho, jestli je chlapeček, nebo holčička. Ženy totiž prožívají sny mnohem hlouběji než muži. To proto, že ženský a mužský mozek se od sebe výrazně liší. Levá část každého lidského mozku plní převážně funkce vědomé, poznávací, jako je řeč a podobně, pravá obstarává citové, nevědomé funkce, jako je smyslové vnímání , city, fantazie. A ženy mají mnohem větší množství spojů mezi oběma hemisférami, ze kterých plynou méně popisné, zato srdcervoucnější sny."První důležité vodítko říká, že všechny postavy ve snu jste vlastně vy," říká psycholog Tyl. "Může se to zdát nezvyklé a nesnadné to přijmout, ale snící člověk je vždy ve svém soukromém světě. Všechny postavy ve snu tak reprezentují různé části jeho osobnosti - myšlenky, emoce, naděje. City a prudké emoce jsou ve snu často převlečené za takové symboly energie, jako je oheň, bomby. Stav mysli mohou vyjadřovat vzduch, atmosféra nebo interiér místnosti. Například tmavá, šerá místnost může představovat deprimovanou osobu, špinavý, ošklivý pokoj může znamenat rozzlobenost. Duchovní život mohou vyjadřovat symboly vody - moře, řeky, jezera. Člověk se tak ve snu vrací do mělkých teplých zátok dětství, plavecký bazén naznačuje člověka milujícího pořádek, běžné společenské ideály, puntičkářskou povahu." Podle Stephena Hawkinga však jsou ufonauti ve skutečnosti temponauti - tedy bytosti, kterým se podařilo překročit rychlost světla a díky tomu se pohybovat v čase. UFO tedy přichází z naší vlastní budoucnosti a podivní "Marťani" jsou naši potomci. Bojíme se tedy jich.