Na Lohanovou vydali zatykač, v pátek půjde zase za mříže

Právníci hájící Lohanovou nyní mají čtyři dny na to, aby vymysleli nemožné a soudkyni Foxovou přesvědčili, že jejich mandantka si uvěznění nezaslouží a že výsledky drogových testů jsou omyl.

Foxová se pro další uvěznění rozhodla poté, co Lohanová neprošla u dvou soudních testů na drogy, přičemž u jednoho byl test pozitivní na kokain a v druhém případě prokázali toxikologové požití amfetaminů.

Soudní zatykač byl vydán do pátku 8.30 kalifornského času, kdy bude Lohanová stát před Foxovou u soudu a zpovídat se. Pokud právníci neobhájí drogové testy, půjde herečka rovnou do vězení, a to na více než devadesát dní.

Soud v Los Angeles v červenci odsoudil herečku za porušení předchozí podmínky uložené v souvislosti s její jízdou v opilosti v roce 2007 k 90 dnům ve vězení a dalším 90 dnům v protialkoholní léčebně.

Lohanová tam pobyla krátkou dobu a v srpnu byla předčasně propuštěna. Pak nastoupila do tříměsíčního ambulantní protialkoholní léčby, ve které je nejméně dvakrát týdně náhodně testována na přítomnost alkoholu či drog v krvi. Kromě toho chodí na psychoterapii a konzultace s odborníky na odvykání závislostem.