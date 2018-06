Na lednový ples vyražte jedině s drdolem

Pokud je máte tak jemné i druhý den po umytí, použijte na ně před česáním lak se slabým účinkem. Konečný výsledek - jak účes ladí s postavou a oblečením - se nekontroluje z těsné blízkosti, ale nejlépe ze sedmimetrové vzdálenosti, tak, jak bude ženu vnímat většina jejího okolí na plese.

Kdo se líbí? Slovanské typy!



Po pár letech se do popředí zájmu světových návrhářů dostávají znovu slovanské typy. Nechybějí ani české topmodelky. K nejžádanějším patří opět i Eva Herzigová, 180 centimetrů vysoká blondýnka z Litvínova. Ta svou účastí na nejdiskutovanější reklamní kampani 90. let s heslem "Ahoj, kluci" a billboardy s fotografiemi s odvážným výhledem na Evina ňadra v podprsence Wonderbra dokázala způsobit hromadné havárie na amerických dálnicích.



I teď má ráda "horké". Její tvář a tělo totiž doprovázejí reklamní šoty nové vůně od Givenchy Hot couture, která má být novinkou tohoto jara. Úspěch Evy je o to větší, že se tváří kosmetiky Givenchy stala již po třetí - po Amarige a Extravaganci přišla smyslná vůně Hot couture. Za "hříšnost" vůně může vetiver - typická přísada pánských vůní - a ambra, o níž parfumáři říkají, že "voní jako kůže a inkoust, jako skutečný život, jako tělo, jehož touha byla právě uspokojena."