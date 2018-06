Na kurzu zvládání vzteku dostala vztek a pobodala kolegyni

Policie byla přivolána do kurzu zvládání vzteku v Bellevue minulý týden. Několik žen ve třídě sledovalo nahrávku o zvládání vlastní prchlivosti. Jenže po pár minutách začala devatenáctiletá Faribah Maradiagová řvát, že je to naprostá blbost. Jiná účastnice kurzu ale odvětila, že by mohla dát tomu filmu ještě šanci. Ovšem to neměla dělat.

"Když ta jiná žena řekla, že to video je dobré a aby jí dala ještě šanci, Maradiagová začala klít. Vytáhla nůž a opakovaně ji bodla do ruky a ramene. Protože čelí ještě jinému obvinění z fyzického napadení, je ve vazební věznici na kauci ve výši padesáti tisíc dolarů," potvrdila washingtonská policie listu Seattle Times.