Na krizi v Rusku je vodka a cigarety

"Snaží se jen kupovat domácí výrobky, poněvadž jsou lacinější než dovážené," dodává.

Podle světových cen je vodka v Rusku laciná záležitost. Za půl litru zaplatíte v přepočtu jen dolar (asi 35 Kč). Cigarety jsou ještě lacinější - dvacítka stojí 25 centů (necelých devět Kč).



Cíl nedávného veletrhu byl podle Machanka prostý. Podpořit pozici místních výrobců alkoholu a cigaret, stejně jako jejich kolegů z bývalých sovětských republik - Arménie, Běloruska a Moldavska.



Ruští výrobci vodky to mají velice snadné. Dobře prodávají, poněvadž spotřeba místní lihoviny je enormní. Podle Státního statistického úřadu Rusové loni v přepočtu na jednoho obyvatele vypili 7,3 litru čistého alkoholu. Podle mezinárodních měřítek se to nezdá moc, ale v tomto počtu není započítán alkohol vyráběný načerno. Jeho množství je prakticky nezjistitelné. Rusové navíc pijí alkoholické nápoje, které jsou na rozdíl od ostatního světa velice silné.



Navíc Rusové skoro vůbec nejsou na víno - vypijí ho jen necelých sedm procent z celkového množství spotřebovaných alkoholických nápojů. Ani pivo na tom není nejlíp. Jde jen o necelých devět procent.



Dalším neobvyklým jevem na ruském trhu je, že zatímco ve světě se projevuje tendence odklonu od silných destilátů směrem k lehčím druhům alkoholu, v Rusku je tomu naopak.

Spotřeba vodky a destilátů se na ruském trhu podílela v loňské roce mnohem víc než v roce předcházejícím, kdy činila z celkového množství spotřeby alkoholu 77,6 procenta.

Také pokud jde o spotřebu cigaret, je na tom Rusko špatně. Údaje Světové zdravotnické organizace WHO z roku 1997 ukázaly, že dvě třetiny ruských mužů a třetina žen pravidelně kouří. To zemi řadí k takovým státům, jako je Čína, Jižní Korea a Vietnam, kde je největší počet kuřáků na světě.



Obecný trend pokud jde o kouření lze v Rusku charakterizovat následovně. Lidí nekouří méně než dřív, ale zaměřují se na lacinější druhy cigaret. Tvrdí to alespoň moldavský podnikatel Dumiru Albu z Moldavska, výkonný ředitel společnosti Tutun-CTC.

Jeho společnost prodá ročně 7,7 miliardy cigaret. Z toho se 60 procent udá v Moldavsku a 40 v zahraničí. Podle jeho slov je nejdůležitějším trhem Rusko. Bližší údaje však neuvedl.



Podle zjištění WHO způsobuje kouření v Rusku ročně smrt asi 280 tisíc lidí. Z tohoto počtu vede kouření k úmrtí 32 procent mužů a pěti procent žen.

Kvůli pití a kouření se zkracuje délka života ruských obyvatel za vyspělými zeměmi o deset až patnáct procent, vyplývá z údajů WHO.