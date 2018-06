Na kolektivní svatbě se bralo 700 mladých párů

9:00 , aktualizováno 9:00

Za tance mužů oděných do širokých červených kalhot v íránském hlavním městě teheránu uzavřelo manželství asi 700 mladých párů. Tato kolektivní svatba je jednou ze série podobných akcí v zemi, které mají umožnit vstoupit do manželství za malý poplatek 28.000 íránských studentů a studentek. První kolektivní svatby se zúčastnilo v neděli 850 párů. Úřady v Teheránu a dalších městech budou hromadně oddávat mladé lidi do konce týdne.