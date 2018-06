Na Jandu do Lucerny přišla i exmanželka s kyticí od Venduly Svobodové

"Asi se jim líbí naše písničky nebo nějaký náš technik," s úsměvem komentoval euforii dívek Janda.

Do Lucerny se Janda s Olympikem vrátil po sedmi letech a odcházel z ní nadmíru spokojený. "Byla to bomba, nádherná atmosféra, až mě to dojalo. Nebýt chlap, tak si možná pobrečím. Takhle brečím jenom doma, když mě nikdo nevidí," uvedl šťastný zpěvák.

Slzavé oči přesto měl. Nikoli však z pláče, ale z rýmy, která ho už pár dní trápila. Nezbytnou pomůckou, kterou si s sebou do Lucerny přinesl, byly proto i kapky do nosu. A nebýt plánované přestávky, bůhví, jak by koncert dohrál. "Trochu jsem se při pauze zmátořil, prokapal se a nos se mi na chvíli uvolnil."

Jandova dcera přišla s přítelem

Chvíli se s manželkou Alicí zdržel po koncertu i v nedalekém baru, kam přišla celá kapela, kamarádi, jeho bývalá manželka Martina se svou maminkou, ale hlavně jeho milovaná dcera Eliška. Ta mu mimochodem na pódium jako jediná přinesla obrovskou kytici, pro kterou s mámou zajela do Říčan do květinářství Venduly Svobodové.

Doprovod jí dělal pohledný mladík, z něhož se vyklubal hokejista z Kladna a její přítel. "Znám ho, už jsme se viděli," komentoval Janda lásku své za pár dní patnáctileté dcery, která se ovšem společnému focení s Lukášem bránila.

V Lucerně by se rocker rád objevil znovu za pět let, kdy bude Olympic slavit padesátku. "To bude zřejmě už závěrečný koncert a asi bude k sezení nejen pro diváky, ale i pro účinkující," uzavírá se smíchem Janda.