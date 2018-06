Na Jacksonově pohřbu chyběla exmanželka, Diana Rossová i Liz Taylorová

Na Jacksonův pohřeb nedorazila podle očekávání zpěvákova exmaželka a matka dvou starších dětí Debbie Roweová. Jak prohlásila, nechtěla strhnout pozornost na svou osobu a se svým někdejším partnerem se raději rozloučila v tichosti doma. A to i přesto, že měla místo ve VIP zóně.

Nepřišla ani herečka Elizabeth Taylorová, která vysvětlila, že by ji na svém pohřbu stejně král popu nechtěl. Diana Rossová chyběla rovněž a své poselství nechala přečíst.

Poslední rozloučení Jacksonovi ve zlaté rakvi zpívaly hvězdy, dcera rozplakala svět

Mezi hlavními hvězdami a řečníky tak byla Queen Latifah a zpěvem rozloučení zkrášlili mimo jiné Mariah Careyová či Lionel Richie.

Ten zazpíval píseň Jesus Is Love z alba Heroes skupiny Commodores. To Careyová přišla s písní I´ll Be There od Jackson 5. A pak ještě popová primadona vykradla trochu i píseň Never Can Say Goodbye, zatímco přítomní plakali.

Zlatou rakev pokrytou rudými růžemi vynesli na pódium v Staples centru Jacksonovi bratři za doprovodu písně Soon and Very Soon od Andraea Crouche.

Nepřítomnou Dianu Rossovou zastoupil Smokey Robinson, jenž přečetl její poselství.

"Chci, abyste věděli, že i když nejsem tam ve Staples centru, jsem tam ve svém srdci. Rozhodla jsem se zastavit a být v tichosti. Tohle teď přesně cítím. Michael byl mou osobní láskou, drahocennou částí mého života, součástí kostry mého života, pro niž, zdá se, nemám správná slova, která by to vyjádřila. Michael chtěl, abych tu byla pro jeho děti, a já budu, pokud mě někdy budou potřebovat. Doufám, že dnes se sblíží všichni, kteří ho milovali. Děkuji, Katherine a Joe, že jste svého syna sdíleli se světem a se mnou. Posílám svou lásku a kondolenci rodině Jacksonových."