Na Impulsu četl zprávy generální ředitel rádia, navíc donesl snídani

"Přemýšlel jsem o tom, že člověk má někdy dělat radost něčím, co není úplně normální. Náhodou to vyšlo zrovna na Mikuláše. Tak jsem si řekl, že jim udělám vánoční radost už teď a přinesl jsem jim snídani a zkusil s nimi vysílat," vysvětlil své působení v ranní show Hrabák.

Poctivě nastoupil na šichtu v pět ráno a četl zprávy, sport i počasí. Neobešlo se to bez drobných zaškobrtnutí. "Jednou jsem musel zprávy začínat snad na třikrát, protože jsem si nepočkal na správnou znělku," přiznal.

Jako bývalý rozhlasák ale zvládl show profesionálně. "Naposled jsem byl na živém mikrofonu v roce 1993. Docela mě překvapilo, že jsem nebyl nervózní. Dokonce mě to bavilo natolik, že si říkám, jestli jsem v tom roce 1993 neudělal chybu."

Rozhodně by ale nechtěl vysílat ráno. V půl deváté už přiznával únavu a neskrýval obdiv k Impulsovým, tedy Jitce Vlkové a především Honzovi Daňkovi, který takto vysílá denně už 12 let. "To je podle mě unikátní rekord éteru, vysílat tolik let od pondělí do pátku od pěti ráno, to já bych v životě nezvládl," dodal.

Impulsovi s generálním ředitelem Hrabákem Jiří Hrabák přinesl svým moderátorům vydatnou snídani.

Jeho účast ve vysílání si pochvalovali i Impulsovi. "Každý nemá to štěstí, aby mu generální ředitel udělal snídani a pomohl ve vysílání. Bylo to báječné překvapení. Je profík a dokáže tam dát tu emoci. Hlavně zpravodajství jde našemu řediteli dokonale. Myslím, že v tom byl lepší než já," řekl Honza Daněk.

"Rozhodli jsme se, že to pošleme dál a když nás překvapil ředitel, tak mi překvapíme kolegu Korce. Nemůžu prozradit jak, rozhodně to ale bude velké," dodal.