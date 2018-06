Na Honzu už čekají tři nabídky k práci

"Dlouho to vyzvánělo a než jsem to zvedla, slyšela jsem už jen: spojení ukončeno. Volala jsem hned zpátky a ozvala se mi nějaká fotografka, která mi řekla, že jí Honza ukradl telefon a že mi chtěl zavolat. Tak jsem mu po ní alespoň vzkázala, ať ho pozdravuje," vypráví Szenteczká.

A co říká tomu, že kvůli ní riskoval, že ho z vily vyhodí? "Je to blázen. Ve všem. Řekneme si všechno v sobotu, uvidíme se," těší se sympatická tmavovláska. Přijede i s oběma dcerkami do studia na Duel a doufá, že si manžela odveze domů. Jestli dnes k souboji vyzve Vladka, je si totiž téměř jistá, že domů pojede kompletní rodina.

"Vladko je jediný, kdo se baví s Reginou. Myslím, že to dopadne tak, že hlasy, které přišly Regině, přijdou i jemu. Její kamarádi ho budou chtít podpořit, aby tam měla spřízněnou duši. Já tentokrát nepošlu ani jednu esemesku, nechám to osudu. Ne že bych ho tak strašně chtěla domů, ale zajímá mě, co si o tom myslí národ," tvrdí.

V případě, že Honza v sobotu vilu opustí, nebude jeho manželka litovat. Doma už na něj v tuto chvíli čekají tři nabídky k práci. A prý za slušné peníze.

"Čeho jsme chtěli docílit, už jsme docílili alespoň tímto způsobem. Myslela jsem, že nabídky budou chodit, až se vrátí domů, ale lidi se asi předhánějí, kdo bude první. Jeden pán mu nabízí natáčení reklam, když je teď známou tváří. To by se mu určitě líbilo. Ne že by nechtěl pracovat rukama, ale rozhodně by rád využil krásy, dokud je hezký," míní Lenka Szenteczká.

Kontakty mu schovává a s radostí mu je předá. Jakou práci si vybere, to si prý musí rozhodnout sám, do toho mu mluvit nehodlá.

Honza se o nominaci na vyřazení z vily postaral tak trochu i svým nevhodným chováním na akci, která byla pro pánské osazenstvo vily příjemným překvapením - jízda na vodních lyžích. "Za to, jak se dneska choval," zdůvodnil například svoji volbu Petr, když v úterý k jeho jménu dával magnet s palcem dolů.

Televize Prima Honzovi tentokrát incident odpustila, potrestala ho důraznou výstrahou a odebráním růžového slona, kterého dostal od své rodiny. Propříště si však dá větší pozor. "Posílíme tým, který podobné akce organizuje. Tentokrát tam bylo dohromady asi sedm až deset lidí včetně bodyguardů," říká šéfredaktor vlastní tvorby televize Prima Petr Nezval.

Podle jeho slov také nedošlo k žádnému výraznému narušení mikroklimatu soutěže. "Akce byla přísně utajená. Fakt, že se na ní sešla určitá skupinka přihlížejících, byla z velké části náhoda. Pod dohledem byli všichni i při rozdávání podpisů, což jsme při této příležitosti umožnili. Právě Honza, který má takovou povahu, jakou má, se utrhl a způsobil to, co způsobil," říká Nezval.

Těžkou hlavu mu nedělá ani časopis, který Honzovi podstrčila přihlížející mládež. "Byl to nějaký dětský časopis. Nebylo to nic, kde by se mohl dozvědět něco o sobě," dodává.