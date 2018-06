Na Honzu padají statisícové sázky

HONZA SZENTECKY



Věk: 31 let



Povolání: kameník



Bydliště: Krouna



Počet hlasů při postupu: 12 485



Záliby: turistika, kynologie



S čím jdu do vily: vyhrát a pobavit lidi



Na co se těším: na nové zážitky



Co udělám s výhrou: rodina, chalupa, něco nechám na horší časy a investice



Životní postoj: užít života



Znamení zvěrokruhu: Vodnář



Z vily odešel po Duelu s Vladkem 10.9. Dostal 47 452 hlasů, Vladko téměř desetkrát tolik - 446 416 hlasů.