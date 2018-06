Na holou tvář bude krém. Ale jen na předpis

Muži se svými vousy pyšní, ženy se vousů či chloupků na tváři děsí. Zbavit se jich mohou holením, různými nepříjemnými formami vytrhávání, laserovým odstraňováním anebo třeba chemicky. Právě tuto možnost nabídne krém Vaniqa, který právě prošel posledním kolem zkoušek ve Spojených státech. "Je to první krém, jehož nanášení zastavuje růst chloupků na tváři," konstatoval lékař Marty Sawaya, když výsledky představoval na konferenci Americké akademie kožního lékařství. Testů se po dobu šesti měsíců účastnilo 596 žen s porostlými tvářemi. Ukázalo se, že Vaniqa výrazně zbrzdila růst chlupů na obličejích 70 procent z nich, takže jejich tvář pak asi po čtyřech týdnech užívání zůstávala holá či téměř holá. Krém se nanáší dvakrát denně a jeho složky blokují činnost enzymu, který by jinak vyvolával růst chloupků. "Prostředek působí přímo ve váčcích, z nichž chlupy vyrůstají," říká Darell Rigel, prezident Americké akademie kožního lékařství. Ani tato mast, byť je její používání pohodlné a jednoduché, se však neobejde bez vedlejších příznaků. Některým ženám vyvolává různé druhy svědění kůže a také akné. Krém, který vyvinul výrobce holicích strojků, firma Gillette, společně s farmaceutickou společností Bristol-Myers Squibb, ještě musí k uvedení na trh schválit americký Úřad pro kontrolu potravin a léků, považovaný za nejpřísnější kontrolní orgán svého druhu na světě. Jeho povolení se očekává v létě, takže výrobek by se mohl na americkém trhu objevit na podzim a o něco později i v Evropě. Cena prostředku zatím nebyla stanovena, jisté zatím je jen to, že by se měl vydávat pouze v lékárnách na předpis.