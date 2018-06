Na holčičku jsem si už zvykl, říká novopečený otec Karel Gott

Nejmladší zpěvákova holčička přišla na svět včera odpoledne v pražské porodnici v Podolí. Váží 3,160 kg a měří 49 centimetrů, Gott to řekl ve vysílání Radia Impuls.

"Já jsem se těšil na holčičku. Poté, co dva roky mám jenom radost z mé Charlottky, tak jsem si tak zvykl na lásku k malé holčičce, že jsem rád, že je to zase holčička," dodal čtyřnásobný otec. Pohlaví dítěte bylo pro oba rodiče úplným překvapením. "Nevěděli jsme to, nechali jsme se na poslední chvíli překvapit," řekl zpěvák.



Karel Gott při odchodu z prodonice v pražském Podolí

Ivana Gottová měla původně rodit až za dva týdny. "Když jsme se viděly v úterý, říkala, že má ještě spoustu úkolů, které chce za ty dva týdny stihnout," potvrdila iDNES.cz původní termín Monika Absolonová, která se s Gottovými viděla na křtu zpěvákova DVD. - více zde Šťastnou novinu se zpěvačka dozvěděla až od nás. "Opravdu jste mě mile překvapili," dodala.



Ještě v úterý byla Ivana Gottová na večírku svého muže

Karel Gott má s manželkou Ivanou, kterou si vzal letos v lednu v Las Vegas, dvouletou Charlottu Ellu. Z předchozích vztahů pak dospělé dcery Dominiku a Lucii.



Oficiální prohlášení Gottových "Oznamujeme všem radostnou zprávu, že se nám včera, 28. 5. 2008 v 16:28, narodila krásná zdravá holčička Nelly Sofie. Naše dcera váží 3,16 kg a měří 49 cm. Matka, dcera i otec jsou v pořádku a šťastni. Nelly Sofie se narodila o dva týdny dříve, než plánovala – z pověrčivosti se jí nechtělo přijít na svět v pátek třináctého, jak jí předpovídali porodníci." Ivana a Karel Gottovi

Zprávu o čtvrté dceři Karla Gotta přinesl jako první deník Aha!.