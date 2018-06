Na Heleně v Lucerně se vystrkovaly zadečky

17:17 , aktualizováno 17:17

Že to Helena Vondráčková na svém galakoncertě ve vyprodané Lucerně pořádně rozjede, to se dalo čekat. Že bude ovšem v zákulisí vystrkovat zadeček, to nepředvídal asi nikdo.