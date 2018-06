Na Hapku to nejlepší teprve čeká

Michal Horáček na ni psal texty ve svém dosud nejtěžším životním období. V době, kdy se mu lékaři snažili zachránit zrak. O oko tenkrát málem přišel při tenise. "Byla to smůla, ale také moje hloupost, nevzal jsem si správné brýle," vzpomíná Horáček, který už má za sebou šest operací. Ta rozhodující ho teprve čeká. Příští měsíc by měl podstoupit transplantaci rohovky. "Dají mi rohovku někoho, kdo právě zemře. Je to strašně zvláštní pocit. Ten člověk teď chodí mezi námi, šťastný, mladý, a najednou bude mrtvý a já za něho budu mít kus oka," říká.

Pokud rekonvalescence dopadne dobře, mohl by se 27. září zúčastnit oslav šedesátých narozenin Petra Hapky, které se uskuteční ve Státní opeře. Jako dárek mu dal už před časem stroj z věžních hodin.

"Je to záležitost, která má především estetickou hodnotu. Člověk, který má rád ozubená kola, z něho musí být vedle," tvrdí. A tím je právě Hapka. Starožitností má prý spousty, ale tuhle by si mohl zvlášť vychutnat. "Dole je kyvadlo, takže tomu chybí jenom ciferník s ručičkama. Když se to pověsí vysoko na zeď, bude to bimbat," dodává Horáček. Dal si tu práci, že tuto kuriozitu nechal rozebrat, naolejovat, prostě odborně upravit. Pracovalo se na ní čtvrt roku, než mohla posloužit jako dar.

Hapka, který první fázi oslav už má za sebou - slavil se svými expřítelkyněmi, současnou partnerkou Olgou Michálkovou i dětmi - dostal i dar od Juraje Jakubiska. S Jakubiskem se poprvé setkali na filmu Postav dům, zasaď strom. "Tenkrát kvůli rekonstrukci FISYO nefungovalo, takže jsme museli jet nahrávat hudbu až do Budapešti. Oni, aby se předvedli, nám tam sehnali šedesátičlenný orchestr, ale ti lidé ani neuměli všechny nástroje používat, takže nakonec si Petr sedl k bicím, vzal do rukou tubu a tak dále. Prostě zahrál na šest nástrojů."

Hapka se o hudbu nedělí

Naposledy spolu dělali film Perinbaba, pak se snažil Jakubisko vtáhnout Hapku do jednoho zahraničního projektu, kde by dělal hudbu napůl s někým jiným. Dostal však košem. "Já se o svoji hudbu s někým dělit nebudu," prohlásil údajně Hapka.

"Petr má takovou zvláštnost. On potřebuje inspiraci. Jednou rukou skládá a druhou drží za ruku Múzu. Jinak by prý nic nestvořil," říká Jakubisko, který je o pět let starší. Hapkovu šedesátku hodnotí vcelku pozitivně. "Někteří hudebníci, jako například Leoš Janáček, si vybudovali kariéru až po padesátce. Možná, že v hudbě je jiná zákonitost a Petra to nejlepší teprve čeká."