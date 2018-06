Na HaDivadlo čeká vrah Zucco a Moskva

Není bez zajímavosti, že pouze hlavní hrdina, který dal název celé hře, vystupuje pod vlastním jménem. Roberta Zucca nastudoval v HaDivadle Marek Daniel. Ostatních třináct figur nese bezmála anonymní označení otec, matka či bordelmamá. V těchto rolích se objeví na jevišti brněnského Kabinetu Múz celý soubor.

Titul podle režiséra Petra Štindla zcela zapadá do dramaturgie letošní sezony. "Člověk ve vyhraněné situaci a řada téměř existenciálních otázek," rozvíjí Štindl prostor, v němž se letos HaDivadlo převážně pohybuje. Samotný autor jej napsal ve zcela výjimečné životní pozici - jedná se o poslední Koltésův text před jeho smrtí na AIDS v roce 1989. Nasazovaný a velmi neobvyklý titul si dosud získal oblibu na všech známých jevištích frankofonních a germanofonních zemí.Dramatikovou inspirací se stal skutečný, mediálně důkladně propraný příběh italského mladíka, který zavraždil asi šest lidí. "Koltése zaujal jeho portrét, který měl blíže k nevinné tváři dítěte než několikanásobného zločince," říká Štindl. Andělsky vyhlížející mordýř, vlastním jménem Succo, vykřičel ze střechy věznice, odkud chtěl uprchnout, své drsné poselství. Desítky televizních kamer tenkrát snímaly v přímém přenosu syrovou zpověď zoufalého a do naha vysvlečeného mladíka. "Radši bych se znova narodil jako pes, abych nebyl tak nešťastný," křičel Succo. Jeho slova i sebecharakteristiky "žlutý nešťastný pes" a "prohledávač popelnic" vmontoval autor i do scénáře.Podle Štindla právě nezvyklá básnivost textu a zcela zvláštní struktura tvoří pozoruhodné kvality hry Roberto Zucco. Vždyť expresivní Koltésův jazyk vzlíná už z názvů jeho dalších her: Boj černocha se psy, Útěk na koni daleko do města nebo Návrat do pouště. "Autor hovoří vznešeným jazykem o hrozivých věcech," vysvětluje režisér Podle dramaturga nové inscenace Janoše Krista ale nejde o glorifikaci násilí jako kupříkladu ve filmech Quentina Tarantina.Není bez zajímavosti, že pouze hlavní hrdina, který dal název celé hře, vystupuje pod vlastním jménem. Roberta Zucca nastudoval v HaDivadle Marek Daniel. Ostatních třináct figur nese bezmála anonymní označení otec, matka či bordelmamá. V těchto rolích se objeví na jevišti brněnského Kabinetu Múz celý soubor.Kromě premiéry však čeká HaDivadlo několik zajímavých projektů. Nejbližším z nich bude desátého února první uvedení pražské verze inscenace Král Oidipús, kterou připraví v koprodukci s divadlem Archa. V polovině dubna plánuje soubor turné po ruských městech Moskva a Petrohrad. "Jedeme na pozvání Českého centra v Moskvě a zájezd je rozvržen do čtrnácti dnů. Zřejmě budeme muset vynechat zamýšlený Kyjev a Minsk," uvedl umělecký šéf Janoš Krist. Do Ruska HaDivadlo vyveze hru Alexandra Vvěděnského Vánoce u Ivanovových, která je stále na repertoáru.