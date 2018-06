Na finále České Miss přiletí herec Kevin Costner a bude zpívat

"Je to tak, ta jednání s ním probíhala dlouhou dobu a teď je to těsně před podpisem smlouvy. Pevně věříme, že vše dobře dopadne a Kevin Costner na finálovém večeru vystoupí," řekla iDNES.cz PR manažerka soutěže Petra Wagnerová.

Již v minulosti v porotě České Miss zasedli například herci Alain Delon, Jean-Claude Van Damme nebo známý italský lyžař Alberto Tomba.

Ředitelka soutěže Michaela Maláčová prozradila deníku Blesk, že pořadatelé letos hledali takovou osobnost, která by se kromě čestné funkce předsedy poroty přímo zapojila i do programu večera. "Málokdo asi ví, že tento světoznámý muž filmu je také úspěšným zpěvákem. V programu České Miss by zpíval poprvé v Česku naživo," sdělila Maláčová.

Herec Kevin Costner na charitativní akci v Moskvě (10. července 2011)

Costner založil svou první hudební skupinu v 80. letech se svým dlouholetým přítelem Johnem Coinmanem a baskytaristou Blairem Forwardem pod názvem Roving Boy. Po delší přestávce se trojice opět sešla, aby vznikla formace Modern West.

Ke kapele se později přidali další hudebníci, formace debutovala v roce 2008 albem Untold Truths. Herec si postupně získává popularitu i mezi přívrženci jednoduché hudby s prvky country a rocku. Loni v březnu se se skupinou představil slovenským fanouškům v Bratislavě, kam zavítal v rámci svého evropského turné.