Na drogy může umřít i slušňák

Předávkování hrozí nejvíc právě začátečníkům. Kdo je "pokročilejší", většinou dobře zná svoji dávku, mívá také své stálé dodavatele a ví, co od nich kupuje. Někoho, kdo zkouší drogu poprvé, mohou všichni okolo ujišťovat, že mu dávají bezpečné množství, že se mu nemůže nic stát... Vždycky hrozí nebezpečí, že jeho první ochutnávka bude současně poslední.

"Případy předávkování, které jsou zralé na odvoz houkačkou, se sice nevyskytují příliš často, přesto by neškodilo, kdyby návštěvníci diskoték či různých house-party s takovou situací počítali a dokázali ji řešit jinak než zbabělým útěkem," říká vedoucí brněnského Kontaktního centra Lenka Skácelová.

Když se někdo odhodlá pomoci, volá nejčastěji právě do Kontaktního centra nebo podobného protidrogového zařízení. Pokud jde ale skutečně o život, je takový telefonát jedině ztrátou času. Jestliže intoxikovaný člověk přestává komunikovat s okolím, nebo dokonce upadá do bezvědomí, musíte okamžitě volat záchranku.

"Daleko častější jsou ovšem případy, které se sice bez záchranky obejdou, přesto vyžadují cosi jako první pomoc, jenže spíš duševní než fyzickou," tvrdí doktorka Skácelová. "Člověk, který vezme vysokou dávku nebo neznámou drogu, nemusí totiž být ohrožen jen jejím přímým účinkem, ale i strachem z toho, co se s ním děje. Šok z nezvykle silných dojmů, nebo dokonce z hororových prožitků, které se dostaví místo slíbené procházky rájem, může být přitom stejně nebezpečný jako droga samotná."

K člověku, který je pod vlivem drog, se proto musíte chovat poněkud jinak než k někomu, kdo je "při smyslech". Většinou všechno vnímá daleko intenzivněji, může se k smrti polekat i podnětů, které vám připadají úplně normální (rozsvícení světla, zvonění telefonu).

Dát obecný recept na pomoc není lehké, protože to, co se v danou chvíli děje, závisí jak na druhu drogy, tak na povaze konkrétního člověka a na tom, v jakém byl rozpoložení, když si drogu vzal. Například účinkem LSD se i malinký problém skrčený kdesi v koutku duše může proměnit v děsivou, nepřemožitelnou obludu.

Určitě nemůžete nic pokazit, když se pokusíte držet následujících pravidel: nikdy nenechte intoxikovaného člověka bez dohledu, zajistěte, aby se nemohl zranit

snažte se zjistit, jakou drogu má v sobě

postarejte se, aby mu nebyla zima

nedovolte, aby si vzal další dávku

chovejte se klidně, nenuceně a tiše

s postiženým stále mluvte, projevujte blízkost a sounáležitost, snažte se ho vracet do reality ("jsme tu s tebou, nenecháme tě v tom, nikdo tě nepronásleduje, žádní hadi tu nejsou, všechno je v pohodě...")

mluvte tichým hlasem, jasně a zřetelně, nepoužívejte dvojsmyslné slovní obraty

nedomlouvejte se po straně s někým dalším: vyvoláte zbytečné obavy

nepřipomínejte žádné nepříjemné věci ("ty bereš jen proto, že tě nechala ta pitomá blondýna?")

pokud se stav horší, přivolejte lékařskou pomoc