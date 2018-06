Na dovolenou je třeba se připravit už teď

Pro ženy s objemnějšími boky se doporučují nosit přes plavky například krátké sukénky ze stejného materiálu. Výrazné až ostré barvy inspirované letinskou Amerikou budou v letošní sezoně v plavkách velmi módní. Královna Kleopatra určitě netušila, že její potomci budou hledat inspiraci nejen ve špercích a dochovaných receptech na krásu, ale také v jejím šatníku, alespoň pokud jde o barvy. Kontrastní barevné proužky jsou nejen módní, ale mohou velmi výrazně pomoci při optickém tvarování postavy.

Na výběr máte tři základní módní témata - Lolitu, Undine a Kleopatru neboli Vzduch, Vodu a Zemi.Lolita představuje styl plný romantiky, ale také humoru a svádění. Důsledně používá jemné materiály příjemné na omak, nejraději v pudrových odstínech pokožky, ale neváhá sáhnout i po růžové. Horní díly plavek, zejména u dvojdílných typů, na sebe výrazně poutají pozornost okolí, ať už miniaturními trojúhelníčky, nebo výrazným tvarováním. Svými květinovými motivy připomínají anglický květinový trh. Proto by je měly volit jen mladé a štíhlé dívky. V tomto případě totiž platí, že rozvíjející se poupě je půvabné, zatímco odkvétající pivoňka může působit až směšným dojmem. Jakmile začíná pokožka jevit první stopy ochabování, růžová vám opravdu slušet nebude.Styl označovaný jako Undine neboli Voda je mnohem vlídnější pro všechny věkové kategorie. Používá zejména modré a zelené tóny, v dezénech se uplatní i proužky.Dominují jednoduché sportovní střihy, výrazné vykrojení na bocích se objevuje jak u jednodílných, tak u dvoudílných plavek. Jako dekorativní i funkční prvky se používají hlavně zipy a samozřejmě nemůže chybět - jako u jiných kusů oblečení - kapuce. Plavky zdobené proužky připomínají modely z dvacátých let, kdy se v lázních Deauville procházely odvážné krasavice v pruhovaných plavkách. Styl Undine používá i barevné geometrické plochy, s nimiž kdysi přišlo moderní umění. Právě moderna bude důležitým aspektem tohoto stylu. Výrazné jsou asymetrické a členící švy, hluboké dekolty na zádech a "sošné" tvarování podprsenek.A proč je tento styl tak vhodný pro všechny věkové (a většinu váhových) kategorií? Právě k těmto plavkám totiž návrháři nejčastěji přidávají nejrůznější kabátky, košile z froté, vestičky či minisukně, které plážové oblečení snadno promění v decentní promenádní úbor.Styl Kleopatra už svým "podtitulem" Země jasně říká, které barvy dostanou přednost - všechny odstíny země, ale také ohnivě červená, ostré latinské barvy nebo africká khaki se kombinují se sluneční žlutou a elegantní černou. Kleopatra je samozřejmě o svůdných liniích a zdůraznění všech předností, jež může žena ukázat. A to i díky jemným vláknům Meryl a Tactel, které společně s vláknem Lycra "hladí" kůži a rychle schnou po koupeli.