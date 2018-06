Na dovolenou je třeba pokožku připravit

Kosmetička Marcela Freibergová ze salonu Christian Dior radí: "Vůbec nejsem příznivcem solárií, ale pokud odjíždíte na dovolenou k moři, aniž byste se předtím dostali na sluníčko, vyplatí se předtím třikrát až čtyřikrát vyrazit do solária. Pokožka, která nepřišla do kontaktu se sluncem, je hodně citlivá a prudký šok ze silného slunce by jí rozhodně neprospěl."

Opálení z tuby

Samoopalující přípravky přicházejí ke slovu hlavně u těch, kteří se na sluníčko a čerstvý vzduch dostanou až o dovolené a nechtějí na jejím začátku vypadat jako bílé figuríny z výkladů. "Před aplikací samoopalujícího přípravku je nezbytný peeling, pozor je třeba dát hlavně na místa kolem kloubů - u kolen a loktů," varuje Marcela Freibergová, "kůže je tam drsnější a snadno zde vznikají skvrny." Krém je proto třeba dobře rozetřít. Nezapomeňte na rychlé umytí, aby vaše ruce nevypadaly jako po loupání ořechů! Na peeling jednou až dvakrát týdně se však vyplatí pamatovat i během dovolené. Pokožka se lépe opálí a hlavně opálení déle vydrží.

Depilace je dnes už nezbytnost

"Pokud se u Češek cizinci nad něčím hrozí, když jde o módu, pak nad nedepilovanýma nohama a podpažím," popisuje reakce zejména Francouzů módní návrhářka Klára Nademlýnská, která ve Francii žila řadu let. "Nemohou to pochopit. Depilaci pokládají za něco stejně samozřejmého, jako je mytí." K nežádoucím chloupkům na nohou a v podpaží přibývají v létě kvůli plavkám i třísla. Jde ovšem o poměrně citlivou oblast.

"Tady rozhodně nedoporučuji holení, i ve svém okolí jsem byla mnohdy svědkem toho, že chloupky zde po holení zarůstají," varuje Marcela Freibergová. Podle ní je pro třísla nejlepším prostředkem teplý vosk.

Ten se používá často i na odstranění "knírku" nad horním rtem. Tady by ovšem mohly snadno vzniknout pigmentové skvrny, proto je třeba v této části obličeje používat po depilaci krémy s hodně vysokým ochranným faktorem klidně 30 - nebo přímo takzvané anti- či sunblocky.

Péče o pokožku po depilaci, která by měla předcházet tak den či dva před odjezdem na dovolenou, je poměrně jednoduchá. Po vosku stačí přetřít pleť speciálním olejíčkem, po holení či použití dámského elektrického strojku bývají šikovné dětské vlhké ubrousky napuštěné zklidňujícími složkami, případně pudr obsahující framykoin. Před depilací doporučují kosmetičky ošetřit pokožku lotionem nebo tonikem a pak otřít. Méně bolestivá bývá depilace po peelingu - chloupky se totiž při něm "staví" do pozoru.

Muži to mají jednodušší

Před odjezdem na dovolenou se muži o svou pleť většinou příliš nestarají. Ani oni se však nemusí zříkat peelingu. Do svého kosmetického neceséru by však kromě základní výbavy neměli zapomenout přibalit sprej proti pocení nohou, a to jak na pokožku, tak speciální přípravek na vystříkání bot. Samozřejmostí by měly být bavlněné ponožky. Do uzavřených turistických bot jsou neocenitelné vložky obsahující pravý lesní mech nebo latexovou pěnu s aktivním uhlím. Je to velmi vhodná ochrana před plísněmi i nepříjemným odérem nohou. Lesní mech je chladivý a udržuje obuv vzdušnou, latex zase dlouhodobě odstraňuje zápach.

Pro nohy je příjemný i pudr, zejména speciální typy s protiplísňovým efektem. Plovárny se svými bazény jsou totiž bohužel často doslova líhní nejrůznějších plísní a ekzémů. Na dlouhé cesty za mořem a sluncem, kdy stráví řidiči za volantem řadu hodin, jsou vhodné různé typy revitalizačních vod, které osvěžují a hydratují pokožku, ale zvládnou také neutralizovat zápach z pocení. Aplikují se samozřejmě po koupeli. Speciálně pro muže je určen sprej Bocage od Lancome, přezdívaný "závoj na tělo". Používá se ráno po koupeli na ruce a nohy, na kterých pak zůstává příjemný chladivý pocit po celý den.