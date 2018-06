Na dítě se těším a jsem zvědavý, co to bude, říká Tomáš Plekanec

"Zatím netuším, co se nám narodí," řekl Plekanec. Není ale z těch rodičů, kteří by se chtěli nechat překvapit.

"Pohlaví nevíme, protože je ještě moc brzy a nešlo to dosud rozpoznat. Ale jestli to bude kluk, nebo holka si rozhodně necháme říct. Jsem od narození zvídavá povaha a určitě bych nevydržel jen tak čekat, co to bude," prozradila hvězda kanadsko-americké NHL i českého národního týmu.

"Nechci rozhodně potvrzovat řeči o tom, že hokejisté chtějí chlapečky, aby z nich mohli vychovat další generace hokejistů. O tom to není. Hlavně ať je miminko zdravé," uvedl Plekanec.

Lucie Vondráčková s manželem

Zároveň také netajil, že se těší na novou roli otce. "Těším se opravdu hodně. Moc jsme si miminko přáli, takže jsem rád, že je Lucka těhotná. Teď jen doufám, že to všechno dobře dopadne," dodal.

S manželkou Lucií jsou teď v Čechách. Už v září ale odlétají zpět do Kanady, kde Plekancovi začne sezona v NHL. Miminko by mělo přijít na svět v lednu.