Na dítě jsem nezodpovědná, říká zasnoubená kráska z Verony Jakšlová

Markéto, mnozí si myslí, že je vaším partnerem kolega Petr, ale ono je to trochu jinak. Mohla byste to uvést na pravou míru?

Mám partnera, Petr má také partnerku, dokonce se mu před třemi měsíci narodilo miminko. Přesněji chlapeček. Takže pokud jde o Petra, jsme dlouholetí přátelé. S partnerem Honzou jsme osm let.

Možná i pro vás nejvyšší čas na založení rodiny…

To se uvidí. Já to zatím tolik neplánuji, protože se na to upřímně necítím. Jsem profesně produktivní, taková hyperaktivní, kolikrát bojuju s tím, abych šla včas domů z nějaké party, takže ta zodpovědnost tam není ještě taková, jaká by při zakládání rodiny měla být. Takže na maminko mám ještě čas.



MARKÉTA JAKŠLOVÁ / Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up: MONIKA NAVRÁTILOVÁ / Styling: KAROLINA DRÖSSLER / Van Graaf, Mohito, Bijou Brigitte

Ale pokud vím, svatbě se nebráníte. Nebo se pletu?

S Honzou jsme zasnoubení, takže v tomhle směru jsem naopak staromódní. Budu ráda, když ta svatba proběhne. Vím, že je to jen papír a že to nic nezajistí, ale vnímám to jako hezké zpečetění vztahu. Svatbu jsme sice ještě nestihli, ale určitě to napravíme. Zatím tedy bez miminka.

Budu trochu parafrázovat váš velmi úspěšný hit Ztracená bloudím. Jste v nějakém směru ztracená, nebo bloudíte?

Myslím si, že žiju dobře. Skoro celý loňský rok jsem strávila v Londýně, kde jsem si zlepšovala angličtinu. Občas jsem se vracela domů, ale oficiálně jsem zpátky až teď. S Petrem máme hodně práce, chystáme novou desku, letní singl, takže se pořád snažíme být o krok napřed.

Ztracená bloudím bylo pro vaše fanoušky velké překvapení. I proto, že jste se vrátili k češtině. Budete v tomhle duchu pokračovat dál?

My jsme schválně udělali pomalou písničku. Navíc jsme ji vypustili do světa po sérii anglicky zpívaných hitů. Chtěli jsme šokovat, což se povedlo. A jsme rádi, že je ta písnička stále hodně oblíbená a myslím, že bude i dál. Pak jsme udělali Hey Boy, což taky byl takový šok, takové retro. Ale v češtině určitě chceme pokračovat, protože nám fanoušci píší, že chtějí češtinu. Letní song proto bude v češtině, stejně jako další hity na desce. Budeme ovšem dělat i anglické verze singlů pro zahraniční trh, takže té práce bude ještě víc.

Živí vás pouze hudba, nebo máte i nějaký "vedlejšák"?

Hudba mě živí už jedenáctým rokem. Dosud jsem k tomu studovala, teď už je po studiích a jsem ráda, že v muzice můžu pokračovat dál. Hodně mě baví. Jinou práci zatím nepotřebuju.