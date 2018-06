Na co je dobré myslet u vody

Když voda »kvete«, není to velký zážitek pro oko, a už vůbec ne pro pokožku. Zarostlé rybníky či nádrže se stojatou vodou bez průtoku jsou pro koupání velmi rizikové zóny. Bez rizika není ale ani koupání v průzračně čistém moři.»Vodní řasy stejně jako nadbytek kvetoucích rostlin ve vodě mohou způsobit iritační dermatitidu, u citlivé pokožky pak nepříjemnou kontaktní alergii,« konstatuje dermatoložka pražského Ústavu lékařské kosmetiky Miloslava Moskalyková. »Takové vodě je lépe se vyhnout. Podobně rezervovaní buďte, narazíte-li koncem léta na přelidněná koupaliště. K oncentrace moči ve vodě bývá příliš vysoká i pro otrlého jedince,« soudí lékařka. Podle kožních lékařů má v zásobě drobné záludnosti i blahodárná mořská voda s vysokým obsahem minerálů. Pokud se po koupání člověk důkladně neosprchuje a neošetří pleťovým mlékem, dovede sůl nepříjemně podráždit i zcela zdravou pokožku. Ten, kdo má potíže s úporně svědící solární dermatitidou - drobnými červenými pupínky, objevujícími se po slunění především v dekoltu, ohybu paží či na nártech - by se měl mořské vodě raději vyhnout. V akutním stavu by totiž, stejně jako další dávka slunění, jeho stav pravděpodobně ještě zhoršila. I když je vaše pokožka zcela bez problémů, mějte na paměti, že mořská voda dovede narušit i vrstvu zaručeně »nesmytelných« opalovacích prostředků.