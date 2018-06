Na chvíli se mi podařilo zapomenout, říká Rolins před návratem

"Ten týden byl fajn, bylo to hlavně o dětech, které jsme tady měly obě a s nimi jsme si aspoň trochu odpočinuly. Mně se snad i na chvilku podařilo zapomenout, i když úplně to samozřejmě nejde, je to všudypřítomné. Dnes od rána je mi ale zase hrozně," řekla Dara Rolins exkluzivně iDNES.cz pár hodin před odletem z Burgasu.

Malinko se odreagovat jí pomohl i fakt, že nesledovala žádné zprávy vycházející v tisku ani na internetu a ve spojení byla jen se svým právním zástupcem Robertem Vladykou. "Pan doktor mě o všem pravidelně informuje, pochopitelně i o postupu druhé strany. Po návratu se s ním osobně sejdu," dodává zpěvačka.

VIDEO: Projeli jsme místo, kde Dara Rolins srazila motocyklistu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do té doby odmítá cokoli, co se týká samotné nehody, při níž zemřel člověk, komentovat. "Po schůzce s ním snad budu chytřejší," doufá zpěvačka. Co bude předmětem setkání, už ovšem neuvádí. A nechce to prozradit ani Vladyka. "Mohu potvrdit, že se se svou klientkou coby její právní zástupce v nejbližších hodinách sejdu. Co bude předmětem schůzky ovšem neřeknu, jsou to důvěrné informace," říká Vladyka.

Oba ale budou čekat na závěry vyšetřování, které mají být známy do poloviny září. "Je to standardní postup a ta lhůta vůbec není dlouhá, naopak bych řekl, že je relativně krátká," dodává právní zástupce zpěvačky.

Výslech na policii čeká Rolins až 16. srpna, už v neděli totiž odlétá do Ameriky, kde má pracovní schůzky ohledně svých obchodních záměrů. V září plánuje v Praze otevřít obchod s nábytkem a smlouvy prý nepočkají. Její dceru bude mezitím hlídat manažerka Eva Skallová. Její partner a otec Laury, zpěvák Matěj Homola, jezdí s kapelou Wohnout po festivalech.