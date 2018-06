Na cesty není nutné jezdit s velkým kufrem

jako by se roztrhl pytel se spoustou veletrhů i služebních cest. Pro ženy to znamená nejen větší pracovní nápor, ale také pečlivé zvažování, co dát či nedat do svého příručního zavazadla. Aby kosmetický necesér nepřipomínal pomůcku pro vzpěrače nebo aby dokonce obsah některých lahviček »nevytekl« mezi vlněný kostým a noční košilku, je lepší zvolit netradiční přípravky. Místo lahvičky odličovacího mléka a čisticího toniku postačí na pár dní odličovací ubrousky vyrobené z jemné tkaniny a napuštěné čisticí emulzí obohacenou o výtažky z aloe vera a okurky, které lze použít na každý typ pleti. Na trhu jsou zatím pouze se značkou Pond's, ale brzy se jistě objeví i další. Místo make-upu ve skleněné lahvičce pak oceníte Stick Express Teint Idole, první a zatím také jediný make-up v tyčince. Můžete jej mít přes den i v kabelce, protože díky své lehké textuře z mikrobublinek a ultrajemných vosků je bezolejnatý a snadno se nanáší. Po náročném jednání jej můžete použít na úpravu či korekci líčení i během dne. Ani mužské neceséry nemusejí přetékat spoustou kosmetických přípravků, zejména jde-li o holení. Jako úplná novinka se na trhu objevil holicí strojek Philishave Quadra Action, který díky akumulátoru vydrží fungovat celých 70 minut. Na displeji přitom vidíte, kolik mu ještě zbývá »života«. Pro nabíjení postačí pouhé tři minuty, třeba i z nízkovoltového dobíjení v automobilu. Ani různé napětí v síti v různých zemích přístroji nevadí, protože se automaticky přepíná. Jako jediný holicí elektrický strojek na trhu jej můžete čistit pod proudem vody. (Mimochodem to je ideální i pro ženy, které občas z nedostatku času sáhnou po partnerově holicím strojku a použijí jej na nohy - muž pak nenajde žádné stopy. K depilaci strojek ovšem samozřejmě určen není!)