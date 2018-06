Na český trh přichází nový prostorový hlavolam pro chytré hlavy

“Chtěli jsme vytvořit prostorový hlavolam, který by nebyl pouhým pokračováním série “rubikovských” hlavolamů, jež následovaly po slavné Rubikově krychli a byly v podstatě řešením stejné úlohy na různých geometrických tělesech. Naší snahou bylo vytvořit hlavolam, který by svou matematikou vybočoval z řady a nebyl přitom příliš nudný,” říkají autoři hlavolamu CUBE 21 Karel Hršel a Vojtěch Kopský.

Namísto vícebarevných kostiček, ze kterých pozůstává Rubikova kostka, je CUBE 21 složen z různých víceméně nepravidelných částí. Právě proto nabývá hlavolam po každém otočení úplně nových tvarů. Souběžně s vnější změnou probíhá změna vnitřní symetrie. Na té je pak závislá další manipulace s kostkou, jednotlivý tah je buď povolen, nebo zakázán. U hlavolamu CUBE 21 je možné dosáhnout přes 550 miliard různých variací. I když je jich u Rubikovy kostky o něco víc, neznamená to, že je nový hlavolam méně obtížný. Komplikovanost totiž ovlivňuje fakt, že spolu s vybranou kostičkou mění svou polohu i na ni navázané kostičky a je teda nutné vymyslet trik, kterým by se na správná místa dostaly všechny části najednou.

K zvýšení obtížnosti skládání kostky pak už barevná různorodost ani není nutná. Díky své tvarové různorodosti může stříbrně- žlutá kostka posloužit třeba i jako vynikající inspirace pro architekty.

Autoři hlavolamu CUBE 21 dováděli kostku k její dnešní dokonalosti přibližně po dobu pěti let. “Původní myšlenka přijde rychle, nebo také nepřijde vůbec. Ale od nápadu k realizaci je hodně dlouhá cesta,” říká autor Karel Hršel, původně teoretický fyzik a matematik.

U hlavolamu CUBE 21 neexistuje možnost kostku obelstít jako tomu bylo u Rubikovy krychle, kde někteří chytráci násilně otáčeli rohové kostičky do žádané polohy. Také není jednoduché popsat metodu, na základě které, když se jí člověk naučí nazpaměť, složí kostku kdykoliv se mu zamane.

“U podobných hlavolamů mají samozřejmě výhodu lidé, kteří mají jaké- také matematické vzdělání, ale jsou také lidé, kteří si ty algoritmy potřebné k rozřešení odvodí nějak intuitivně a pak jsou lidé, kteří si někde přečetli návod a podle něj kostku poskládají, ” popřel Karel Hršel teorii, že by řešení podobných hlavolamů bylo založeno na metodě náhody typu “zkusím, co to udělá”.

Přesto, že byl hlavolam CUBE 21 poprvé patentován v České republice a jedná se čistě o český vynález, na domácím trhu je výrobek novinkou, zatím co v USA nebo Kanadě se úspěšně prodává již pět let. Čeští prodejci se patrně obávali rizika, že výrobek v dnešní době počítačových her nepůjde dostatečně na odbyt. “ Myslím, že nějaké návraty, klasika budou existovat vždy a lidé podobné hlavolamy uvítají jako oddych právě od těch počítačů,” vyslovil naději Karel Hršel. Také název CUBE 21 chce naznačit, že je hlavolam určen především příštímu tisíciletí.

V sobotu 8. dubna a 15. dubna se v pasáži ROKOKO uskuteční dokonce soutěž v řešení hlavolamů. “Něco takového se u nás děje po padesáti letech poprvé. Za války se v divadle ROKOKO hrály různé hlavolamy a my chceme na tuto tradici navázat,” řekl Jaroslav Flejberk, odpovídající za nový obchůdek se společenskými hrami a hlavolamy.