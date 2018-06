Na Česko jsem už takhle moc, říká o svém vietnamském původu miss Leová

Jste Česká Miss Earth. Není vám líto, že jste nevyhrála první místo?

Ne, v žádném případě. Já jsem s třetím místem spokojená. Myslím, že můj vzhled by byl na první místo moc. Česko je v tomhle přeci jen ještě jinde. S titulem Česká Miss Earth jsem maximálně spokojená.

Jak je to vlastně s vaším původem? Narodila jste se v Česku?

Tatínek pochází z Vietnamu, maminka je Češka. Narodila jsem se tady, žiju tu celý život. Jenom jsem se víc potatila.

Vím, že jste se před Českou Miss bála, že právě kvůli svému exotickému vzhledu nemáte šanci uspět. Už si připouštíte, že to může být výhoda i na Miss Earth?

Já v to doufám. Budu na to sázet a budu se snažit tuhle někdy nevýhodu obrátit ve výhodu.

Jak dlouho jste zadaná? Nebojíte se, že se i vy nakazíte takzvanou "missí nemocí" a o partnera přijdete?

Jsem šťastně zadá více než tři roky. Přítel Martin je pro mě velký opěrný bod a doufám, že nám to vydrží. Věřím v to.

Velkým tématem letošní České Miss jsou krátké vlasy vítězky Gabriely Kratochvílové. Neuvažujete o kratším sestřihu?

Moc o tom neuvažuju. Gabče to sluší moc a myslím, že se přidají jiní lidé, ale já osobně na to mám málo vlasů.

Máte nějaké profesní plány?

Chci hlavně dostudovat školu, přesněji statistiku na Vysoké škole ekonomické, a v tomhle oboru se nějak uplatnit. I když je pravda, že modelingu a jiným nabídkám teď budu dávat přednost.