Ceny Thálie: Hřebíčková schovala bříško, Doubravovou doprovodil kamarád

Herečka Petra Hřebíčková si sice žádnou z cen neodnesla, ale mezi herečkami zářila. Jako jedna z mála totiž nepřišla v černé toaletě. „Šaty jsem oblékla od Šárky Šiškové, dnes už mé dvorní návrhářky. Mám její módu ráda a cítím se v ní dobře,“ prozradila Hřebíčková, která si model dokonce od návrhářky zakoupila, což nebývá u celebrit tak obvyklé. Šaty si spíš půjčují. „Jsem z modelu opravdu nadšená a rozhodně hodlám šaty nosit, i když nebudu těhotná.“



Těhotenství jí sluší, a i když prý přibrala už patnáct kilo, na její postavě to nebylo znát. „Nijak se v jídle nežinýruji. Jím, co mi chutná, a cítím se moc dobře, i když někdy mám pocit, že jsem jak vorvaň,“ prozradila.

Zda čeká holčičku či chlapečka, už herečka ví, jen to zatím nechce prozradit. „Ví to jen naši přátelé a to si myslím, že stačí. Jména máme též vybraná, ale neprozradím,“ dodala Hřebíčková, která prozatím svatbu se svým partnerem neplánuje.

Na svatební zvony zatím nepomýšlí ani herečka Michaela Doubravová, která dorazila na divadelní ceny bez svého přítele, herce Romana Tomeše. Po jejím boku byl místo něj jiný mladík.



„Roman teď má hodně práce, zkouší v Bratislavě Ježíše, ale často za mnou jezdí o víkendech. Jsme si vzácnější, ale o to si pak společných chvilek víc vážíme,“ řekla Doubravová. Doprovod na Thálie jí tak dělal její kamarád. „Nechtěla jsem jít na akci sama, tak jsem poprosila svého kolegu a kamaráda Jana Karáska, aby šel se mnou. Nic za tím nehledejte, on už je zadaný a navíc má rád muže,“ vtipkovala herečka, aby nevznikly spekulace o krizi jejího vztahu.

Michaela Dobravová a Jan Karásek

„Tak určitě žárlíme, ale musíme si důvěřovat. Občas prolustruju nové kamarádky, které si Roman přidal na sociální síti, a pak vyzvídám, ale ani Roman není pozadu se žárlením. Občas totiž u mě někdo přespí, ale jen kamarádka, takže se spíš popichujeme,“ přiznala Doubravová, která se těší na léto, kdy spolu s Romanem budou v Divadle Kalich zkoušet nový muzikál Atlantida.

Během jubilejního 25. ročníku cen Thálie promluvil z obrazovky i zesnulý producent a mecenáš Peter Kovarčík (†61). Zemřel týden před jejich udílením a jeho náhlou smrt stále vyšetřuje policie (více čtěte zde). Jeho židle v divadle byla prázdná a ležela u ní rudá růže. „Pana Kovarčíka jsme předtočili tři neděle před smrtí. Jako všechny sponzory,“ řekl tiskový mluvčí cen Janis Sidovský.

Na afterparty nakonec řada hereckých osobností nedorazila. Našli se ovšem i tací, kteří oslavovali do ranních hodin. Mezi ně patřil třeba vítěz ceny Thálie v kategorii muzikál Tomáš Savka (více zde).