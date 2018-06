Na Broadwayi bych neměla šanci

* Málokdo má tak nabité pracovní léto jako vy...

Spousta mých známých v létě pracuje. Já natáčím film Milenci a vrazi, ve kterém jsem sice dostala menší roli, ale mám hodně natáčecích dnů. Moc mě to baví. Film režíruje Viktor Polesný a hraje v něm hodně známých herců i těch začínajících, třeba šikovná Kristýnka Kloubková. Navíc se při tomhle natáčení sešel moc příjemný štáb.



* Jenže vás teď nezaměstnává pouze natáčení, že?

Pracujeme na muzikálu Tři mušketýři, který bude mít premiéru v listopadu. V ten samý čas budu dotáčet tři díly seriálu Strážce duší. Nahrávání svého cédéčka jsem kvůli tomu musela opět odsunout. Všem jsem tvrdila, že bude na podzim, ale to se nedá zvládnout. Písničky už jsou prakticky hotové, jen chybí nějaké texty. Navíc bych neměla čas ani na koncerty. Doufám, že deska vyjde alespoň na jaře.

* Jaká vaše deska bude?

Písničky vymýšlí můj kamarád a já některé spoludotvářím. Jsou původní, nejsou to žádné předělané hity. Vycházejí z hudby, kterou poslouchám, podobný styl, jaký dělá Jana Kirschner nebo Natalia Imbruglia. Nechci však nikoho kopírovat. Jednou bych ráda měla i taneční desku, ale ne otřesné tuc tuc, jen něco, co by mě bavilo.



* Která z vašich profesí je pro vás nejtěžší?

Muzikál je pro mě náročnější než film, u toho se zapotí hlavně maskéři, protože v Milencích a vrazích hraju holku v rozmezí osmnácti a osmatřiceti let. Ten přechod mezi časovými obdobími ve filmu se mi líbí, pokaždé mám jiné vlasy nebo oblečení. Třeba v osmdesátých letech si opravdu vychutnali, co dnes při natáčení máme všichni na sobě.



* Máte se svou hrdinkou z Milenců a vrahů něco společného?

Mám pocit, že ne. Já si ji představovala jinak, ale režisér říkal, že má být hrozně ambiciózní, že si jde tvrdě za svým a všechno pro to udělá. Já to tak nemám. Jasně, že když něco dělám, tak se to snažím dělat pořádně, ale nejdu si za svým za jakoukoliv cenu.



* A co dívka ze seriálu Strážce duší?

V něčem je mi bližší. Myslím, že je v pohodě, což jsem snad i já. Má různé vize, že se něco stane, které já nemám. Mám s ní však společný zájem o tyto věci - minulé životy, tajemno. Ale žádné schopnosti v této oblasti nemám. Nevím, jestli bohužel, nebo bohudík.



* Jaká musí být role, aby vás zlákala?

Mám ráda role, které se mnou nemají moc společného. Nemusí být úplně záporné, spíš jen komplikovanější. Měla jsem několikrát možnost si takovou roli zahrát, třeba ve Švandově divadle ve hře Studna světců. To byla šílená postava. Když jsem studovala na konzervatoři, vždycky jsem hrála utrápené alkoholičky, a to mě hrozně bavilo. Ty bych si ráda zahrála znovu. Člověk vždycky rád hraje to, k čemu se nedostane moc často.



* Co vám na rolích, které dostáváte, chybí?

Ráda bych měla roli, při níž bych si mohla hodně zatančit. Chtěla bych jet do Holandska a tam studovat tanec s herectvím. To mě láká víc než nějaká role.



* Mají herci po vstupu do Evropské unie dveře k zahraniční práci otevřené?

Snad ano, ale myslím teď na úplně jiné věci - vyřizuji si papírování tady. Trvalý pobyt, pojištění. Myslela jsem, že se tahle mašinerie po unii změní, ale teď se dozvídám, že se nic moc nezmění, tak jsem z toho zklamaná. Ale unie určitě dobrá je, už kvůli cestování. O práci venku nemůžu mluvit, protože nemám fotky v zahraničních agenturách. Tak se mi asi dveře neotevřou. Snad se k tomu jednou dokopu a donesu je tam.



* A pak vyrazíte na Broadway?

Na to zaprvé nemám a zadruhé po tom ani netoužím. Lákají mě zahraniční projekty, jež uvádí třeba festival Tanec Praha, které spojují tanec s herectvím a často i se zpěvem. Jsem ráda, že mám možnost hrát v muzikálech v Česku, ale beru je s rezervou. Jsem průměrná v tanci, v herectví i ve zpěvu, ale takových průměrných lidí, co umějí všechny tři věci dohromady, je tady málo. Díky tomu můžu ve zdejších muzikálech hrát. Na Broadwayi bych neměla šanci.



* Čím jste chtěla být, než jste začala chodit do školy?

Tanečnicí. Doma jsem tancovala na všechno, maminka dokonce říká, že i na mixér. A i teď - jdu po ulici, na uších mám discmana a kolikrát si trošku tančím. Vypadám jako blázen, ale to je mi jedno. Když slyším hudbu, tak to se mnou zkrátka hýbe. Ale i herectví mě lákalo, také jsem malovala. Všechno souviselo s uměním. Teď mě čím dál víc baví zpěv, proto se ho také pořád víc učím. A za pár let v něm už třeba budu doma. Ale platí to, že nejvíc se umím uvolnit při tanci a jsem v něm nejšťastnější.



* Kromě zpěvu tedy chodíte i na kurzy tance?

Chodím na moderní tance, na street dance, jazz dance a funky dance. Od školky jsem chodila na balet, teď už ne. Je skvělý, ale strašná makačka. Na škole mě bavil scénický tanec, protože byl spojený s herectvím.



* Rozmach muzikálů vás tedy musel hodně potěšit.

Těší mě. V Rebelech i v Pomádě jsem si mohla zatančit, zahrát i zazpívat. Doufám, že ještě nějaký takový muzikál bude, ve kterém by se daly tyto tři věci spojit. Zatím nevím, jestli si v připravovaných Třech mušketýrech zatančíme. Když ano, budu ráda.



* Když nebudete tančit, alespoň se podíváte do historie.

To ano, já se vlastně nejvíc pohybuji v šedesátých letech. I v Milencích a vrazích jsou šedesátá léta. Je to až legrační, že jsem s těmi lety tak spojovaná, ale mám tu dobu ráda. Tehdejší hudba i móda se mi líbí víc, než kdybych měla hrát o letech osmdesátých. I přes to, že je to doba mého dětství. Ty mrkváče a netopýří saka, to ne. Bavilo by mě zahrát si v pořádném historickém filmu.



* Vyměnila byste současnost za minulost?

Já jsem ráda, že žiju dnes, je to svobodnější. Možná by se mi líbilo žít v době, kdy ještě nebylo tak znečištěné prostředí, nebo v současnosti, ale na ostrově.



* Ale na ten se můžete jet podívat!

Já chci určitě na Seychely a do Egypta. Chtěla bych se podívat i do Irska, do Holandska, do Thajska bych jela na měsíc. Láká mě moře, kde se můžu potápět. Byla jsem na Maledivách a tam to bylo pod vodou i nad ní nádherné.



* Máte potápěčský kurz?

Nemám, ale chci si ho udělat. Na Maledivách to však ani nebylo třeba. Člověk strčil hlavu do vody a tam to kolem něj plavalo.



* Co byste kromě potápění ráda zkusila?

Pořád chci vyzkoušet bungee jumping. Doufám, že na to už nebudu moc stará, až se k tomu odhodlám. Lákají mě skoky padákem, létání. Teď na to ale nemám čas, protože mám tolik práce a volno až o Vánocích.



* Co děláte, když vyšetříte chvilku?

Mám doma kočky a s nimi je úžasné si hrát. Pořád čtu, a když je čas, vyrážím do přírody. Chci si koupit auto, abych mohla jezdit na výlety. Ale nejvíc by mě poslední dobou bavilo válet se u moře. A na tanec bych samozřejmě chtěla chodit celý rok.