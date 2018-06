Na adopci jsem starý, říká Elton John

Elton John, který se otevřeně hlásí k vlastní homosexualitě, se cítí být pro adopci dítětě příliš starý. Čtyřiapadesátiletý britský popový zpěvák to řekl v rozhovoru pro švédský list Aftonbladet. John přiznal, že se svým partnerem Davidem Furnishem o adopci dítěte hodně přemýšleli. "Došel jsem ale k závěru, že pro mě je příliš pozdě. Kdyby to bylo před dvaceti lety, určitě bych to udělal," řekl zpěvák.