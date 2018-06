VIDEO: Muže roku svlékala ve výloze vítězka reality show

Z kalhot pomáhala sexy modelům vítězka reality show Hotel Paradise Nela Slováková a rozepínání poklopců ji očividně bavilo.

Sama by se prý ve výloze svlékla klidně i zadarmo. Tedy pokud by to bylo pro dobrou věc.

To zpěvák Jarek Šimek prohlásil, že by si za to nechal zaplatit 10 milionů. Těžko by se našel někdo, kdo by mu za to zaplatil i desetinu, takže jeho zřejmě Pražané ve výloze neuvidí.

Živé figuríny je ale očividně baví. Fotili si je, mávali na ně a většina oslovených považovala oživlou výlohu za vynikající nápad.