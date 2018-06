Zatoulaný medvídek mýval, kterého odchytili olomoučtí hasiči 18.října na stromě před panelovým domem na Hněvotínské ulici v Olomouci.

Vystrašeného medvídka hasiči sundávali z žebříku. Dolů se mu le příliš nechtělo. "Když jsme odřezali pár větví a vylezli na žebřík, medvídek začal lézt nahoru. Když jsme byli my nahoře, medvídek byl zase dole. Nakonec jsme ho museli seshora přidržovat tyčí a jeden hasič jej nakonec chytl za ocas a hodil do sítě.Bylo to náročné. Pracovníci zoo ze Svatého Kopečku u Olomouce nám navíc během zákroku popisovali, že mýval škrábe a kouše jako pes," podotkl hasič. Zachráněného medvídka, který se odchytu bránil ze všech sil, si pracovníci zoo odvezli do své záchranné stanice na Svatý Kopeček.