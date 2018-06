Mýty kolem jídla

Nejsou. Jsou jen zárukou toho, že plodiny byly vypěstovány bez umělých hnojiv a chemických postřiků a dobytek se pásl na pastvě a nedostával krmné moučky. Biopárek nebo biochipsy jsou však stejně tučné jako jejich průmyslové protějšky. Výživovou hodnotu mají stejnou jako klasické potraviny, zpravidla neobsahují více vitamínů ani minerálních látek. Zato je v nich méně pesticidů a dusičnanů.Citronový čaj není totéž co čaj s příchutí citronu. Zatímco první je vyroben ze skutečných citronů, druhý je pouze ochucen aromatickou látkou, třeba kyselinou citronovou. Stejně je to se zmrzlinou, dezerty, bonbony, sirupy a limonádami. Na trhu jsou dokonce i marmelády s příchutí jahod. Ovoce v nich zastupuje aroma.Nejslavnější z potravinových mýtů: Švýcarský výzkumník Gustav von Bunge však měřil sušený špenát. A protože tato zelenina se skládá z 90 procent z vody, správný údaj pro špenát zní: 3,5 miligramu na 100 g.Toto dogma je dnes seriózně vyvráceno. Například studií amerického ústavu pro výzkum rakoviny (National Cancer Insitute). Čtyřleté sledování více než 4000 dobrovolníků neprokázalo žádný rozdíl mezi těmi, kteří jedli stravu bohatou na vlákninu a těmi, kteří se stravovali normálně.Víc než stovka studií za posledních třicet let dokazuje, že lidé, kteří pijí pravidelně alkohol v malém množství, se dožívají v průměru vyššího věku než absolutní abstinenti. Co je malé množství a co pravidelně? 20 - 40 gramů alkoholu denně, tedy půllitr piva nebo čtvrtlitr vína, ženy o polovinu méně.Odborníci tvrdí, že light potraviny, které se objevily v USA v šedesátých letech, jsou jednou z příčin, proč jsou Američané tak tlustí. Výrobci jim dali možnost "hřešit" bez výčitek. Reklamní slogany typu "S pouhými šesti procenty tuku si to můžete dovolit, kdykoliv budete mít chuť" mají na svědomí, že lidé jedí bez omezení.