Myslíte, že televize může o Vánocích ještě někoho překvapit?

Zdeněk Zelenka, televizní a filmový režisér:Pokud jde o vánoční televizi, musím se přiznat, že se jí spíš vyhýbám. Je to totiž čas, kdy nikdo nic nedělá, a je proto dost prostoru na setkání s přáteli a kolegy při skleničce, se kterými se jinak pro pracovní zaneprázdnění nemám čas sejít. Ale přece jen - i když je to trochu narcistní - letos se chystám podívat v televizi na svůj první film, který jsem nikdy neviděl - Čarovné dědictví. Budou u toho i některé děti, takže jsem zvědav, jaké budou jejich reakce.Zásadně pohádkami. Už jsem si našla program a zaškrtala všechny, které chci vidět. Budu se dívat sama, protože syn je ještě malý, nevydrží s trpělivostí a manžel má obvykle důležitější věci na práci. Divák má být vánočně naladěný - a k tomu patří i strategie televize, tedy nasazovat ty nejsentimentálnější a nejnostalgičtější pořady. Taky mám ráda vánoční hudbu, takže i když nejsem žádný znalec klasiky, dopřeji si například mše nebo varhanní koncert.Odbornou veřejnost by překvapila tím, že by odvolala Radu České televize. A ostatní diváky, kdyby se vysílal na všech kanálech nonstop čtyřiadvacet hodin pořad Sněží.Podle mne by televize překvapila jen tehdy, kdyby nevysílala, a lidé by se neměli na co dívat. Mě osobně překvapí obrazovka tím, že se opět díky různým okolnostem - třeba proto, že skončím, v práci nebo si budu hrát se synem a jeho novými dárky, které dostane - nebudu dívat na své oblíbené pohádky, které jsem si vyhlídla.Samozřejmě. Ve chvíli, kdy uvidím výborný scénáristický nápad, tak jásám. A divák je na lovu často. To, že se mu něco ulovit nepodaří, neznamená, že by neměl pokračovat.