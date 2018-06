Myslel jsem, že na mě ušili boudu, říká vítěz SuperStar Lukáš Adamec

Lukáši, emoce trochu opadly. Povídáme si půl hodiny po skončení přenosu, jak se cítíte?

Obrovské štěstí, hlavně obrovská únava. Trošku mě mrzí, že to nevyhrála Gábina, ale to říkám proto, že jsme kámoši. Je to taková kamarádská lítost.

Superfinále Vše o rozhodujícím duelu

Když jste na pódiu pražské Malé sportovní haly slyšel svoje jméno, co se ve vás odehrávalo? Byla to nevolnost, bušení srdce, nebo něco jiného?

Nejdřív jsem Leošovi nevěřil, protože už dvakrát na nás udělal tuhle fintu. Zase jsem si myslel, že je to nějaký klam, že na nás ušil nějakou boudu, aby z toho byla show. Nevěřil jsem tomu a nevěřím tomu ani teď. Potřebuju se ráno vzbudit, aby mi bez kamer všechno došlo. Myslím, že se z toho budu dostávat ještě další dva dny. Je to prostě něco, co když si člověk uvědomí, tak ho to položí.

Gabriela Gunčíková a Lukáš Adamec při společném duetu

SuperStar každému z finalistů ukrojila kus života, přinesla spoustu zážitků. Ale co bylo pro vás nejnáročnější?

Náročné to bylo ve všem. Spousta nových věcí, i těch, o kterých jsme si mysleli, že víme, co jsou, tak nebyly. Pro mě bylo nejtěžší zpívat s nemocí. Ale to se tolik netýká přímo soutěže. Náročné to bylo a je správně, že to tak je.

V posledních týdnech jste čelil celkem očekávané mediální masáži, pod kterou se podepsali i vaši přátelé. Vypustili do médií nahé fotografie, které měly zůstat v tajnosti. Jak tento fakt vnímáte?

Je smutné, že jsou kolem vás lidi, které jste považoval za kamarády, kteří za malé peníze dokážou zradit. Ale co se dá dělat? Nic.

Gabriela Gunčíková Lukáš Adamec

Jak Lukáš Adamec zúročí titul Česko Slovenská SuperStar, potažmo onu pohádkovou finanční výhru?

Lukáš Adamec bude podporovat kapelu, proto jsem do soutěže šel. Věřím, že tím nezklamu fanoušky, kteří mě podporovali jako zpěváka. Pořád tu bude Lukáš Adamec, i když od začátku tvrdím, že kapela je pro mě všechno. A nejbližší kroky se budou těchto lidí taky týkat.