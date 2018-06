Mým snem je mít svůj hit, říká Gábina Partyšová

Gábinu Partyšovou mohou diváci nejčastěji vídat jako moderátorku pořadu Top Star, kde většinou uvádí reportáže ze společenských akcí. Jak sama řekla, večírky ji baví, ale pouze v případě, když na nich pracuje. "Baví mě akce, protože jsem společenský člověk. Ale baví mě jen, když tam pracuju. Pokud bych tam měla jít za zábavou, asi bych se nebavila," přiznala u Krause Partyšová, která v posledních měsících ze společenských událostí odchází co nejdříve za synem Kristiánem. "Když jsem neměla Kristiána, tak jsem bývala na akcích do pozdních ranních hodin, protože jsem si to natočila a pak jsem z toho ještě chtěla něco mít. Ale teď, co mám Kristiána, tak mám většinou do půlnoci hotovo," uvedla Gábina.

Moderátorka, která se v minulosti proslavila i jako zpěvačka, prozradila divákům i svůj tajný sen. "Můj sen je mít svůj hit. Stačil by jen jeden, který by si lidi zpívali třeba dvacet let ve sprše," přeje si Partyšová. Zároveň přiznala, že zpěv bere jen jako svoji zálibu, ale vydělává si především moderováním. "Zpívání je můj koníček, ale teď se nejvíc živím moderováním různých společenských akcí a u té příležitosti si i zazpívám. Takže pro pořadatele jsem taková multifunkční," vtipkovala Gábina.

I když už Partyšová dostala nabídku i na role v muzikálech, zatím je odmítala. "Dostala jsem pár nabídku do muzikálu ,ale odmítla jsem ji, protože by mi vadilo chodit pracovat do továrny. A muzikál je trochu továrna. Musela by to být role, která by se mi strašně líbila a byla by ušitá na mě. Ale takovou nabídku jsem ještě nedostala. Líbila by se mi třeba Kristýna z muzikálu Fantom opery. Ale vím, že tam bych nebyla dobrá na zpěv," zhodnotila se sebekriticky.

Moderátorka se vyjádřila i k focení aktů, kterým prošla v minulosti, a tvrdí, že po narození syna už podobnou spolupráci odmítá a své tělo nechce vystavovat. "Nerada bych někde vystupovala nahá, protože by mi to jako matce přišlo divný. Byla jsem v pár nahatých časopisech a myslím, že to stačilo. Jsem ráda, že budu moct ukázat vnoučatům, že jsem byla krásná a kyprá holka," řekla na závěr Partyšová, která si brzy zahraje roli redaktorky v chystaném filmu Tomáše vorla Jak ulovit miliardáře.