Mým národům i špekáčky na černém pivu

Ojedinělý mikrosvět na vás dýchne i v Praze, stranou cizineckého ruchu i denního shonu, ve starých Kobylisích. Je to jen svědectví toho, kterak překotný rozvoj přeskočil dělnickou periferii a o to mohutněji se rozmáchl na pozemcích kolem města.Vyjedete-li tramvají na Stírku a sejdete boční uličkou k rozmarnému koupališťátku, uzříte po levé straně bíle vylíčený domek s nápisem HOSTINEC (jiný název už není), který bez nadsázky evokuje domácí prostředí.Je to vlastně jen jeden z přikrčených domků původní zástavby ve stráni - po pár schůdcích vyjdete z ulice, či spíše návsi nebo malého náměstíčka do chodby domku, zahnete doleva do výčepu (zde je zajímavá papundeklová cedule z dob monarchie s ceníkem kuřiva) a dále vejdete do vlastní, jediné místnosti hospody.Milosrdné přítmí tu vytvářejí čtyři malá členěná okénka s mříží a červeným kostičkovým závěsem, stará původní dřevěná futra, odpolední ticho a klid. Nabudete dojmu venkovské hospůdky v podhůří, kde čas ustrnul. Nad vchodem statné paroží jelena, vedle dveří tabule, na které je křídou napsané denní menu, téměř neměnné.K pěti stolům po osmi židlích (nepočítaje lavici podél stěny) se vtěsná daleko více lidí, než se zdá. V rohu lokálu je umístěn klavír, o něj opřený kontrabas a na něm pověšený slamáček. Vše funkční. Na stolech čisté, temně červené "gambrinus" ubrusy, po stěnách rozvěšené a bůhví odkud přinesené barvotiskové reprodukce z počátku století. Obzvláště vydařená je ta s jelenem v rokli u zlomeného dubiska. Z jiné stěny shlíží portrét Franze Josefa, vedle zarámované provolání "Mým národům" a o kus dál foto vojína z 1. světové války.Pohodlně usazeni v těžké židli pozorujete výřezem-okénkem ve zdi ztepilou postavu výčepáka, statečně se ohánějícího za výčepní stolicí, podobného druhému důstojníkovi na kapitánském můstku lodi. Je to mnohem zajímavější a vzrušující než televize, která zde jako zázrakem není. Nehraje tu ani rádio, neobtěžuje magnetofon, nemluvě o výherních automatech. Vzácnost.Rozhodně si nenechte ujít zdejší specialitu - špekáčky na černém pivu (devět korun za kus). S čerstvým chlebem jedinečné, pikantní! Ale i uzené matesy s česnekem (22 Kč) vyladí chuťové buňky k pivní smyslnosti. Ovšem k dispozici je v podstatě dalších dvanáct delikates - tlačenka, ovarové koleno, moravské uzené, teplá uzená krkovice. Do třiceti korun se vejdete.A teď konečně pivo - v replikách původních skleněných půllitrů chutná výtečně, hlavně desítka, která tu skutečně "jede".A tak zatímco na plovárně téměř pod okny s posledními zbytky slunce polonahé ženy i "podnikatelky" volají do úřadů ze svých mobilů, zatímco důchodci ve stínu sní o lepších časech a děti čurají i do vody, v hospůdce je oáza klidu a ticha z jiného času. Na návsi kdosi montuje starou sovětskou pabědu a někde v dáli hučí Praha.Ovšem pozor! Hned po otevření je na několika stolech cedulka s rezervací, domácí přicházejí brzy! Večer se už těžko chytáte, je zde plno, nahuleno, krásní mladí hluční lidé. Přes den i lákavé posezení pod pergolou na terásce. Několik stolků, slunečníky a kosím okem můžete šmírovat stráň plovárny. Nebo se jen dívat tím směrem.

HOSTINEC

Na pěšinách 8, Praha 8

Otevřeno pondělí - pátek 14-23 hod.

Pět hvězdiček v našem hodnocení znamená nejvíce, žádná nejméně.

Gambrinus 10° 10,80 Kč Gambrinus 12° 14,60 Kč Kvalita obsluhy Celkový dojem

(září 1998)