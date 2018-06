My přece víme své

Do chvíle, než mě smyk auta, v němž jsem se před lety letoucími vracela z víkendu, uložil na jedno z lůžek příbramské chirurgie, jsem žila v domnění, že takové ubytování mívají na svědomí především krkolomné autohavárie. Babička pod oknem, s nohou nehybně trčící ke stropu, si šla ovšem k sousedce vypůjčit špetku kypřícího prášku. Druhá pacientka, přikovaná k posteli podobným závažím, chtěla pro změnu stihnout nakrmit kozu, ještě než v televizi začne podvečerní pořad pro pamětníky. Třetí stařenka si nerozsvítila, když se v noci vydala na záchod. Otevřená a tříštivá, tak charakterizovali zlomeninu jejího lokte lékaři. Že já pitomá..., začínaly své vyprávění o tom, jak se jim jejich nehoda přihodila. Prvním dvěma nestálo za to přezout se na cestu přes zápraží či do chlívku z pantoflí do normálních bot, třetí nebyla jen líná natáhnout se po vypínači, ale dokonce i vklouznout do bačkor. Bosky si ukopla palec o práh a nenadálá bolest jí podrazila nohy. Kdybych já blbec..., slýchávají přes zimu někdy i několikrát denně na chirurgické ambulanci pražské Nemocnice Na Homolce (a jistě nejen tam). Zdejší specialitou jsou podle primáře Matěje Hladkého důchodci z nedalekého sídliště, kteří si jen tak vyběhnou ven vysypat koš. V trepkách rázně (to aby nenastydli) vykročí na zledovatělou rohožku nebo cestičku... a už leží. Mnozí se při pádu snaží nepustit kyblík z ruky, aby se všechno smetí nerozsypalo, případně se stočit na bok a nepadnout tak přímo na záda, takže konečná újma bývá větší, než by být musela. Jen co potáhne chodníky a pěšinky náledí, řítíme se ovšem volným pádem k zemi i my o poznání mladší: na podpatcích to přece taky zvládneme, hnusnou pryžovou podrážku nepotřebujeme, bez kotníčkových bot se obejdeme. Tak na shledanou letos na Homolce.