Mužná atletka Semenyaová se stala modelkou

Semenyaová zapózovala pro jihoafrický magazín You tak, jak ji nikdo nezná. Příznivci svalnatou sportovkyni většinou vidí v přiléhavém dresu na stadionu, nyní se ale oblékla do černých šatů a vysokých podpatků. Na krku se jí blýská výrazný řetěz a paže zdobí hromada náramků. Vlasy jindy stažené z obličeje rozpustila do přirozených kudrn a nechybí ani make-up a nalakované nehty.

Nevšední výkony Caster Semenyaové na sportovišti, stejně jako její vzhled s nepřehlédnutelnými mužskými rysy vyvolaly řadu spekulací o jejím pohlaví. Semenyaová teď na žádost Mezinárodní atletické federace IAAF musí podstoupit testy, které rozhodnou, jestli může závodit mezi ženami. Semenyaová však tuto žádost bere s humorem.

"Přijde mi to všechno jako vtip, nejsem rozčilená. Bůh mě stvořil takovou, jaká jsem, a já se tak beru. Jsem, kdo jsem, a jsem na sebe pyšná," uvedla Semenyaová pro magazín You.

Focení se ale vypracované běžkyni zalíbilo natolik, že zatoužila mít podobné oblečení i ve svém šatníku. "Nikdy jsem nenakupovala oblečení sama, nakupuje ho pro mě maminka. Ale když teď vím, jak můžu vypadat, ráda bych se takhle strojila častěji," přiznala sportovkyně.