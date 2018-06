Muzikálové krásky si hrály na modelky

"Kristina nás k tomu prostě donutila, ale co bychom pro ni neudělaly," smála se Monika s Libuškou po přehlídce.

"Jen si mě prohlédněte, v tomhle mě vidíte naposledy," producírovala se načančaná Monika v nadýchaných svatebních šatech, ze kterých se jí očividně moc nechtělo.

Kristina ale vše uvedla na pravou míru. "Až tak jsem je nutit nemusela, protože se jim šaty návrháře Mirka Bárty líbí. A tuhle jeho historicky první přehlídku jsme mu uspořádaly my a daly jako dárek k dnešním narozeninám."

Třiadvacetiletého nadějného návrháře objevila Kristina před půl rokem díky své kadeřnici Blance Haškové. "Sháněla jsem někoho, kdo by mi pomohl vybrat svatební šaty, a Blanka mě seznámila s Mirkem, který mi je nakonec navrhl a ušil."



Kolegyně se radují z návratu Libušky

Největší radost ale Monice a Kristině v poslední době udělal návrat Libušky Vojtkové po mateřské do taneční branže. "Řekla bych, že tančí ještě líp než předtím. Je taková oduševnělejší. Ten pověstný ‚andělský pel‘, co prý usedá na těhotné, na Libušce nějak zůstal," skládá kolegyni poklonu Kristina.

Libuška zatím co chvíli kontroluje telefon. "Toho už se asi nikdy nezbavím. Matyáš je sice hodné miminko a vím, že je o něj postaráno, ale co kdyby se něco stalo," říká s mateřskou starostlivostí manželka rockera Josefa Vojtka.

"Zatím jsem měla jen tři vystoupení, tak ještě nejsem zvyklá. Dneska hlídá kamarádka, protože Pepa má představení," dodala sympatická tanečnice s tím, že aby se mohli oba v budoucnu své práci bezstarostně věnovat, přistěhují se do Prahy rodiče Libušky, kteří dají na vnoučka pozor.

A komu je Matyáš víc podobný? "Nevím, protože každý říká něco jinýho. Já ale myslím, že je víc po Pepovi," říká rozzářená maminka. "Nene, je moc krásný, celá Libuška," oponuje ovšem Monika Absolonová.