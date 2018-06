Muzikál Naháči je v ohrožení, za herce musí zaskakovat autor Boura

Poslední víkend před úterní premiérou byl v Divadle Goja Music Hall zmatek. "Chybí nám herci. Martin Maxa trpí bolestí zad, Michal Hudček je hlasově indisponován, Sisa Sklovská má ještě z účasti v Let´s dance naštíplé žebro a únavou málem zkolabovala, Zbyněk Drda nebezpečně boural na svých teniskách na kolečkách, Markéta Kalužíková nám málem spadla z druhého patra. Že někdo zakopne a upadne přes schody, to už jsou normální věci. Už se ničemu nedivím," řekl Boura, kterému dělá zhroucený ansámbl těžkou hlavu.

Také na zbytku souboru, do něhož patří Daniela Šinkorová nebo Braňo Polák, je únava už hodně znát. Boura proto musel zasáhnout a jal se rolí sám. "Takhle to nejde, musel jsem přinést trochu nové živoucí energie do souboru, protože herci už upadali na těle i na duchu. Snad se to podařilo, protože jsme začali jiskřit. Obzvlášť s některými," řekl s úsměvem autor a producent Naháčů.

Z muzikálu Naháči

Mimochodem je prý ochoten a schopen hrát všech devět rolí, pochopitelně i ty ženské. "Každý správný muž má v sobě kus ženy, takže mi to nedělá problémy," vysvětluje Boura.

Nálada je prý přesně taková, jaká obvykle před premiérou bývá: nikdo nic neumí a všichni jsou v depresích. Boura ovšem věří, že se v den premiéry stane jako vždy zázrak.