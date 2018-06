Muzikál Dracula znovu ožije

Když se dílo Karla Svobody začalo hrát v pražském Kongresovém centru, mělo obrovský úspěch. V hlavních rolích se tehdy objevili Daniel Landa, Lucie Bílá, Leona Machálková, Jiří Korn nebo Pavel Vítek. Lucie Bílá se rolí v tomto muzikálu dostala do povědomí všech posluchačů populární hudby a získala díky ní velkou popularitu.

Daniela Landu v roli Draculy vystřídal démonický Daniel Hůlka. Nové obsazení hlavních rolí je definitivně známo. Kdo se opět těšil na Lucii Bílou, bude asi zklamán.

Většina představitelů svoje role pouze oprašuje - můžete se opět těšit na Draculu v podání Daniela Hůlky, trojroli šaška, sluhy a doktora v podání Jiřího Korna, Adrianu v podání Ivety Bartošové a zkoušet začala také novopečená maminka Leona Machálková, coby Lorraine.

Leona Machálková se vrátila téměř po dvou měsících z Thajska, kde porodila v lednu syna Arthura. Leona má na porod v Thajsku jen příjemné vzpomínky. Thajská porodnice prý byla luxusně vybavena. Navíc si Leona pochvalovala klid a pohodu, kterou si v prvních týdnech po porodu užívala, protože kromě syna a přítele Bořka Šípka žili v naprosté anonymitě.Na svou roli v muzikálu se Leona hrozně těší. Zkoušet a hrát bude i přesto, že stále kojí.

V obnoveném představení se objeví také mnoho nových tváří. V roli Lorraine kromě Leony Machálkové diváci uvidí například Janu Vaculíkovou, která se texty svých písní i choreografii musí jako nováček teprve naučit.

Jako tanečník se v muzikálu objeví slovenský zpěvák Karol Cinno, bývalý přítel Ivety Bartošové. V pražské verzi muzikálu bude hrát poprvé, ale za sebou už má několik desítek představení moskevských. Muzikál Dracula se totiž poté, co opustil pražské Kongresové centrum, vydal za hranice, a to nejen do Bratislavy, ale také do Moskvy. V záznamu ho také vysílala Česká televize.

Dočasně se režie muzikálu ujal Richard Hes, který byl jedním z tvůrců a také se na muzikálu podílel choreograficky. Oficiální režisér Josef Bednárik přijede do Prahy až ve chvíli, kdy se muzikál začne zkoušet na jevišti.