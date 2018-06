Děti ráje po čtyřsté: kulhající David a omládlá Šmuclerová

Účast Michala Davida na čtyřstém představení Dětí ráje, které si vypůjčily i jeho hity, je obdivuhodná. Stále si totiž léčí zlomený kotník, který si vyžádal i velmi náročnou operaci. Nyní chodí o berlích.

Svou přítomností zpěvák definitivně potvrdil, že někdejší spory o autorská práva jsou zapomenuty.

"Tohle je dané tak, že Sagvan Tofi napsal senzační scénář, je to výborně zkompletované od dramaturgie po choreografii, ale je to postavené na starých krokovských hitech, které vznikaly v osmdesátých letech a byla to týmová práce autorů a tvůrců, kteří se tady představili. Spor o autorská práva je dávno zapomenutý, důležité je, že je to úspěšné, z toho máme všichni radost," uvedl David, kterého na jubilejní představení doprovodila manželka.

V hledišti nechyběla ani Libuše Šmuclerová, jež po boku partnera a hokejisty Dominika Haška očividně mládne. Důkazem je její celková image, nový účes i moderní brýle. Zářivé úsměvy a hřejivá objetí páru pak mluví o oboustranné spokojenosti.

Slavnostní Děti ráje se nesly především v duchu oslav a skládání komplimentů. Jednoho osobitého se dočkal Sagvan Tofi od kolegy Lukáše Vaculíka.



Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi

"Jednou jel Sagvan hrát hokej, doma nechal helmu a po jednom velmi tvrdém úderu o mantinel odjel domů a napsal muzikál Děti ráje. Musím říct, že všichni, jak tady stojíme, jsme rádi, že Sagi hraje hokej," bodoval svou řečí Vaculík.

"Lukáš už to všechno řekl za nás, já bych chtěl hlavně poděkovat lidem, bez kterých by to nevzniklo, jsou to samé legendy. Ten muzikál už v podstatě ležel u ledu a já jsem potřeboval někoho, kdo to se mnou zariskuje a zariskovali to moji dva kamarádi Michal Běloušek a Viktor Mráz. Já vám, kluci, děkuju," dodal posléze samotný autor Sagvan Tofi.

Představení zakončilo slavnostní předání finančního daru Nadaci Kapka naděje, jejíž prezidentkou je Vendula Svobodová. Díky fotografii autora Jakuba Ludvíka, na které pózuje Sagvan Tofi coby bezdomovec s Michalem Davidem jako jeho mecenášem, získala 121 tisíc korun.

Děti ráje se budou hrát do března 2014, do té doby je čeká ještě několik výjimečných představení, mimo jiné silvestrovské představení 31. prosince a rozlučková přestavení 28. a 29. března.