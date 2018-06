K filmu bych se už nevrátil, říká po letech Jenda z Ať žijí duchové

Vidět muzikál, který vznikl na motivy snímku, jež Jiřího proslavil, pro něj bylo tak trochu zvláštní. Přesto byl z výkonů všech herců nadšený a moc se mu to líbilo.

„Pro mě je to trošku nezvyklé. Ale herci a zpěváci jsou výborní. Já se velice dobře bavím, je to nádherně udělané,“ popsal iDNES.cz Procházka, který na natáčení filmu moc rád vzpomíná.



„Všechny vzpomínky díky muzikálu ožily. Všechny jsou nádherné. Když jsme to tenkrát točili, bylo to pro nás velké dobrodružství,“ prozradil „Jenda“, který se ve filmu zamiloval do krásné Leontýnky, ale ve skutečnosti mezi ním a Danou Vávrovou o lásku nešlo.

„Mně tenkrát bylo třináct a Leontýnce devět. Takže ani po natáčení jsme se dohromady nedali. Ale zůstali jsme kamarádi,“ svěřil se. Ačkoli se pohyboval ve světě filmu jako malý kluk, nikdy nezpychl a nevytahoval se. Bylo to pro něj krásné období, ale nijak své popularity nevyužíval.

„Díky tomu, že jsem hrál ve více filmech, tak jsem nezpychl. Nepřišlo to. Mně to připadalo normální,“ doplnil s tím, že na toto období opravdu rád vzpomíná, ale k filmu by se nevrátil. Zahrál si ještě například ve snímku Velké tajemství, Kondor létá vysoko, Oheň ve dřevě nebo Definice lásky.