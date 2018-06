Muži v černém opět diktují módu

Stejně jako v roce 1997, kdy Muži v černém zastínili i favorizované hity Jurský park 2, Ztracený svět či Batman a Robin a kdekdo se začal oblékat po vzoru jejich hrdinů, si tedy možná znovu oprášíme ležérní černé obleky a nasadíme černé sluneční brýle. Muži v černém, podle historických tabulek čtrnáctý nejúspěšnější film všech dob, představili světu některé stylové prvky, které si brzy našly cestu do světa módy.

„Vždycky jsem si myslel, že děláme takový obyčejný malý snímek s hromadou kouře a zrcadel, což mělo diváka přesvědčit, že je v něm nějaký sci-fi prvek,“ vzpomíná režisér Barry Sonnenfeld. „Film však slavil velký úspěch a během jediného týdne se v novinách objevily další tři filmové reklamy, ve kterých nosili herci sluneční brýle. Také písnička ústředního hrdiny Willa Smithe se hrála všude, kam jste strčili nos. Bylo nádherné a neuvěřitelné, jak znenadání se filmové motivy dostaly do obecného povědomí.“

Muži v černém vycházeli z originální myšlenky, že na Zemi existuje agentura, která kontroluje pobyt mimozemšťanů na planetě. Zkušený agent Kay, kterého hraje Tommy Lee Jones, právě získal nového parťáka agenta Jaye v podání Willa Smitha, kterého musel zaškolit, a společně pak odvrátili mimozemský útok. Na konci prvního dílu Mužů v černém byl Kay na vlastní přání zbaven všech vzpomínek na svou kariéru a z agentury odešel.

Ovšem v druhém dílu se vrací do služby a se svým bývalým parťákem znovu bojuje proti mimozemským vetřelcům. „Stejně jako u Laurela a Hardyho a všech ostatních komediálních dvojic musí být i v Mužích v černém jeden z aktérů tišší, méně nápadný, kdežto druhý naopak výrazný a hlučný,“ říká Sonnenfeld.

Tommy Lee Jones hraje toho tiššího, Will Smith onu hlučnější část nerozlučné dvojice. Smith je považován za komika, Jones, který je znám převážně z rolí ve vážných snímcích, vnáší do hry opačný tón, a ze vzájemného kontrastu se rodí společná komika.



„Nemám vůbec smysl pro humor,“ prohlašuje Jones. „Naštěstí mi většinou nakreslili značku hned vedle té Willovy, takže klíčem k zábavnému vyznění mé postavy bylo stát co možná nejblíže k Willu Smithovi a dělat, co mi řekne režisér. Zdá se, že tu a tam se mi to povedlo.“

Na slavnostní předpremiéře byli samozřejmě v černém od bot až po brýle všichni, herci i režisér, a také reklamní kampaň drží onen vybraný jednolitý styl. Muži v černém II se v tuzemsku poprvé představí na karlovarském filmovém festivalu 11. července a přesně týden poté vtrhnou do sítě kin.