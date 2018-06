Muži se při sexu stydí za své břicho

Někteří jedinci došli až tak daleko, že si během milování nikdy nesvlékají horní díl oblečení. Stejně jako ženy dnes muži před zrcadlem s hrůzou pozorují rostoucí pivní bříško, povislá prsa, ústup vlasů nebo vrásky.

Čtvrtina pánů přiznává, že na pláž nebo k bazénu je nikdo nedostane, pokud by se tam měli promenádovat jen v plavkách. Výzkum britské společnosti Sk:n odhalil, že každý třetí muž se už nedokáže zcela vysvléct před očima svých partnerů.

Třetina mužů proklíná své pivní břicho a každý pátý drží dietu.

Po pivním "pupku" nejvíce muže děsí ztráta vlasů. Každý pátý má hrůzu z pleši a lysinek a netýká se to jen starších ročníků. O svou hustou hřívu se obávají už ve věku mladíci do třiceti let.

Každý pátý muž by rád změnil svou vizáž k lepšímu. Jako ženy se dnes muži srovnávají s idoly showbusinessu, jakými jsou Brad Pitt, Daniel Craig nebo Orlando Bloom.

"Muži jsou pod vzrůstajícím tlakem, aby vypadali co nelépe, protože tak mohou dosáhnout úspěchu na pracovišti i ve vztazích. Není vůbec žádný důvod, proč by se muži měli cítit nepatřičně, pokud využijí omlazovací přípravky," tvrdí ředitelka Sk:n Jane Lewisová.

Nespokojenost s vlastním tělem nutí muže sáhnout po kosmetice mnohem častěji než dříve. Pěstěný vzhled už dávno není výsadou gayů a podivínů.