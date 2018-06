Je to zábava a únik, říkají muži převlečení za gumovou pannu

Dokument o mužích, kteří chtějí být živými panenkami, přinesla americká televize Channel 4. Skupina čtyřicátníků nepatří k mužům, kteří se cítí být ženami a jsou přesvědčeni, že se narodili ve špatném těle. Nejsou ani klasickými transvestity. Nemusí se holit ani líčit. Nasazují si silikonová ženská těla a obličejové masky.

Silikonová těla s ňadry i vaginou vyrábí na míru firma Femskin a jeden takový převlek vyjde v přepočtu na 17 tisíc korun.

"Naši zákazníci nejsou divní. Jsou to lidé jako my, jen si na noc nebo na nějakou speciální příležitost obléknou masku. Proč ne?" říká majitelka Femskinu Barbie Ramosová.

Její zákazníci prý nejsou ani homosexuálové a nechtějí v masce nikoho svádět. Prostě to dělají pro zábavu. Občas je to ale i únik.

Britský barman Joel žije se svou přítelkyní Mel, přesto se už řadu let převléká do silikonu. "Našel jsem v tom zalíbení a jistou formu úniku. Je to jako další osoba ve mně, která chce jít ven a bavit se," říká.

Najdou se ale i případy, kdy se maskování stalo posedlostí. Sedmdesátiletý Robert se už 12 let převléká za Sherry, která je vlastně jeho partnerkou. Od rozvodu se mu nepovedlo najít ženu, která by se mu líbila, až dokud se za ni sám nepřevlékl. "Myslím, že vypadám úžasně. Nemohu uvěřit, že je v zrcadle sedmdesátník, a proto to dělám," říká.

"Zkoušel jsem chodit se ženami, kterým bylo kolem šedesáti. Některé vypadaly opravdu dobře na svůj věk, ale žádná takhle. A je velmi těžké randit, když máte doma tohle," dodal Robert.