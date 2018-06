Muži se Evy Aichmajerové bojí

"Ženská by alespoň jednou za život měla být princeznou," řekla. Zároveň ale jedním dechem dodala, že v nejbližší budoucnosti svatbu rozhodně neplánuje.

Kdy nastane ten správný okamžik, Eva Aichmajerová zatím bohužel netuší. Co ví ale zcela jasně, je to, že si chce pořídit minimálně dvě děti. "Rozhodně nechci mít jedináčka, chci aby děti měly sourozence a chci je mít velmi brzy po sobě,"svěřila se.

Eva Aichmajerová působí na muže jako emancipovaná, soběstačná žena, takže se jí prý trochu bojí. Snad právě proto si zcela jasně dokáže představit, že by mohla být svobodnou matkou. Určitě by zvládla postarat se o děti a zároveň zvládat své povolání.

"To, co dělám, je možné dobře skloubit s péčí o děti, o tom jsem přesvědčená. Kdybych musela chodit každý den do práce, bylo by to mnohem těžší," přiznala.

"Já jsem zatím takový líný workoholik, což je paradoxní. Když mám práci, dovedu dělat třeba dvacet čtyři hodin denně, když nemám práci, tak třeba celý den spím. Až přijdou děti, spaní mne určitě přejde," zasmála se.

Eva Aichmajerová si už plány do budoucna udělala. Pokud nebude mít nabídky na hraní a moderování, bude se věnovat produkci. Jasno má i v tom, že éru svlékání a porna už má definitivně za sebou a nechce se k ní vracet.