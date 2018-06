Muži při sexu umírají v náručí milenek

Daleko větším rizikem než jsou teplotní výkyvy je podle sexuologa nevěra. Všichni muži, kteří se každý rok při erotických radovánkách odeberou na věčnost, totiž umírají v náručí svých tajných milenek.



"Velkou roli při sexu hraje strach ze selhání, z prozrazení a z velkých finančních výdajů spojených ze sexem. Skutečným rizikovým faktorem je tedy mimomanželský pohlavní styk. Všechna úmrtí, většinou v důsledku srdečně-cévního selhání, jsou výsledky nevěry. Jde o stejný scénář, tedy starší muž, mladší milenka. To je skutečný rizikový faktor, nikoliv počasí," tvrdí sexuolog.



Mnozí lidé podle Uzla zbytečně propadají představám, že sex v horké letní noci může skončit tragicky. Nic takového však zdravým dvojicím nehrozí. "Jsou to pouhé fámy. Teplo nebo zima nejsou nebezpečím pro spokojený pohlavní život. Pokud by to byla pravda, tak by obyvatelstvo tropických krajin už dávno vyhynulo. Jak ale můžeme pozorovat, nic takového se neděje," podotkl Radim Uzel.



Známý sexuolog si však v těchto dnech sám moc radovánek neužije. S příchodem jara se totiž věnuje zvelebování svého obydlí. "Zrovna měníme okna v celém bytě. Mám z toho hrůzu. Je to horší než kdybychom vyhořeli," ukončil z povzdechnutím Uzel.